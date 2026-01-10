Logo
Alkaras srušio Sinera u Seulu

Алкарас срушио Синера у Сеулу
Foto: Tanjug / AP

Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz zabilježio je pobjedu protiv Italijana Janika Sinera u egzibicionom duelu igranom u Seulu.

U susretu koji je više imao karakter spektakla nego takmičarskog meča, Alkaraz je slavio rezultatom 7:5, 7:6(6) u dva seta.

Prvi set je bio izjednačen, ali je Španac na kraju uspio da napravi ključni brejk i osvoji ga sa 7:5.

Гужве граница

BiH

Zijad Krnjić krade dane putnicima na graničnim prelazima

U drugom setu viđen je još neizvesniji završetak koji je otišao u taj-brejk, gdje je Alkaraz bio bolji i završio meč.

Ovaj duel je poslužio i kao prilika za zagrevanje pred Australijan open, koji startuje 18. januara.

Iako ovakvi mečevi ne donose ATP poene i ne utiču direktno na rang liste, oni su postali važan dio njihove pripreme, kao i marketinški događaj koji podiže interesovanje za tenis prije svakog velikog takmičenja.

Takođe, njih dvojica su podelili četiri miliona dolara za ovaj duel.

