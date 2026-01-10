Alkaras srušio Sinera u Seulu

Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz zabilježio je pobjedu protiv Italijana Janika Sinera u egzibicionom duelu igranom u Seulu.

U susretu koji je više imao karakter spektakla nego takmičarskog meča, Alkaraz je slavio rezultatom 7:5, 7:6(6) u dva seta.

Prvi set je bio izjednačen, ali je Španac na kraju uspio da napravi ključni brejk i osvoji ga sa 7:5.

U drugom setu viđen je još neizvesniji završetak koji je otišao u taj-brejk, gdje je Alkaraz bio bolji i završio meč.

Ovaj duel je poslužio i kao prilika za zagrevanje pred Australijan open, koji startuje 18. januara.

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz trying to hit the most extreme angles possible during their exhibition in Seoul



They’re not real 😭😭😭



(h/t @carlosalcarazbr)



pic.twitter.com/rnYkt9Nt9n — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 10, 2026

Iako ovakvi mečevi ne donose ATP poene i ne utiču direktno na rang liste, oni su postali važan dio njihove pripreme, kao i marketinški događaj koji podiže interesovanje za tenis prije svakog velikog takmičenja.

Takođe, njih dvojica su podelili četiri miliona dolara za ovaj duel.

