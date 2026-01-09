Logo
Teniserka igrom šokirala svijet: Oglasili se organizatori turnira, evo koliko je zaradila

09.01.2026

22:41

Komentari:

0
Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила
Foto: Printscreen/X

Meč odigran na ITF turniru W35 u Najrobiju šokirao je ljubitelje tenisa širom svijeta, nakon što je svoje „umijeće“ na terenu pokazala Hadžar Abdelkader, teniserka iz Egipta, koja je na turnir ušla zahvaljujući specijalnoj pozivnici. Ubrzo se pojavila i informacija koliko je novca zaradila učešćem na turniru na kojem je prikazala izuzetno nizak nivo igre.

Abdelkader je u meču osvojila svega tri poena, napravila čak 20 duplih servis-grešaka, a poražena je od Lorene Šedel (Lorene Schaedel), 1.026. teniserke svijeta, maksimalnim rezultatom – 2:0 u setovima (6:0, 6:0).

Meč je trajao svega 38 minuta, a snimci koji su se ubrzo proširili društvenim mrežama izazvali su brojne reakcije, jer djeluje da se radi o učesnici koja u životu nije imala mnogo prilika da igra tenis, čak ni na amaterskom nivou.

Ukupan nagradni fond turnira iznosio je 25.000 evra, a za poraz u prvom kolu Abdelkader je zaradila 350 evra.

Organizatori priznali grešku

Nakon što je meč izazvao brojne kontroverze, oglasili su se i organizatori ITF turnira u Najrobiju.

„Tenis Kenija je upoznata sa zabrinutostima u vezi sa učešćem egipatske igračice Hadžar Abdelkader na ITF W35 turniru u Najrobiju, nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak koji je otvorio pitanja o nivou njene igre. Gospođi Abdelkader dodijeljena je specijalna ‘wild card’ pozivnica za drugu nedjelju turnira, nakon što je podnijela zvaničan zahtjev i doputovala u utorak ujutru. Mjesto se oslobodilo nakon iznenadnog povlačenja igračice kojoj je prvobitno bila dodijeljena ‘wild card’ pozivnica za glavni žreb, a koja se potom odlučila za učešće u kvalifikacijama. U tom trenutku, gospođa Abdelkader bila je jedina igračica koja je podnijela zahtjev, te je odluka donesena na osnovu dostupnih informacija i u cilju očuvanja potpunog i uravnoteženog žreba, kao i podrške razvoju tenisa u Africi“, navodi se u saopštenju.

Organizatori su, međutim, priznali propust.

„S ove vremenske distance, Tenis Kenija priznaje da ova ‘wild card’ pozivnica nije trebalo da bude dodijeljena. Savez je uzeo u obzir ovo iskustvo i pobrinuće se da se ovakva, izuzetno rijetka situacija, više nikada ne ponovi“, poručili su.

