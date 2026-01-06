Novak Đoković ponovo pomjerio granice i ispisao istoriju

Izvor:
Telegraf
06.01.2026
08:59
Komentari:3
Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, nastavlja da pomjera granice u tenisu, ali i čitavom sportu, a početkom nedjelje stigla je nova statistička referenca koja će Srbina okarakterisati kao “GOAT”, po ko zna koji put.
Novak Đoković je stigao do 1000-te uzastopne nedjelje u TOP 40 na ATP listi, što nije pošlo za rukom ni Rodžeru Federeru ni Rafaelu Nadalu.
Zanimljivosti
Donosimo najljepše čestitke za Badnji dan i Badnje veče
Tako je Srbin ispisao još jednu stranicu istorije.
Novak Đoković ima cilj da ove sezone osvoji 25. Gren slem, iako je rekorder sa 24 i dalje nastoji da pomjera granice, pored toga što će ovog proleća napuniti 39 godina.
Srpski teniser je odlučio da odustane od prvog turnira u sezoni koji je trebalo prema planu da igra u Adelejdu, te će mu vatreno krštenje u 2026. godini biti Australijan open, njegov najbolji adut za postizanje željenog cilja, prenosi Telegraf.
Svijet
Stigla jasna poruka Trampu: To bi bio kraj za NATO
Imaće i povlastice u vidu toga što kao četvrti teniser svijeta neće moći da se sastane sa Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom do polufinala, što je bio slučaj prošle godine, kada je bio izvan vodeće četvorke.
Najnovije
Najčitanije
12
36
12
31
12
30
12
25
12
07
Trenutno na programu