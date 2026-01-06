Logo
Large banner

Novak Đoković ponovo pomjerio granice i ispisao istoriju

Izvor:

Telegraf

06.01.2026

08:59

Komentari:

3
Новак Ђоковић поново помјерио границе и исписао историју
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, nastavlja da pomjera granice u tenisu, ali i čitavom sportu, a početkom nedjelje stigla je nova statistička referenca koja će Srbina okarakterisati kao “GOAT”, po ko zna koji put.

Novak Đoković je stigao do 1000-te uzastopne nedjelje u TOP 40 na ATP listi, što nije pošlo za rukom ni Rodžeru Federeru ni Rafaelu Nadalu.

badnji dan

Zanimljivosti

Donosimo najljepše čestitke za Badnji dan i Badnje veče

Tako je Srbin ispisao još jednu stranicu istorije.

Novak Đoković ima cilj da ove sezone osvoji 25. Gren slem, iako je rekorder sa 24 i dalje nastoji da pomjera granice, pored toga što će ovog proleća napuniti 39 godina.

Srpski teniser je odlučio da odustane od prvog turnira u sezoni koji je trebalo prema planu da igra u Adelejdu, te će mu vatreno krštenje u 2026. godini biti Australijan open, njegov najbolji adut za postizanje željenog cilja, prenosi Telegraf.

tramp 3

Svijet

Stigla jasna poruka Trampu: To bi bio kraj za NATO

Imaće i povlastice u vidu toga što kao četvrti teniser svijeta neće moći da se sastane sa Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom do polufinala, što je bio slučaj prošle godine, kada je bio izvan vodeće četvorke.

Podijeli:

Tag:

Novak Đoković

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Излила се ријека Заломка

Gradovi i opštine

Konačno normalizovan saobraćaj između Nevesinja i Gacka

3 h

0
Како се правилно сијече бадњак?

Savjeti

Kako se pravilno siječe badnjak?

4 h

0
Каракас

Svijet

Ne smiruje se: Odzvanjaju pucnji u Venecueli, primijećeni dronovi

4 h

0
Бадњачићи

Društvo

Uz badnjak uvijek ide i ova biljka: Malo ko zna njenu simboliku

4 h

0

Više iz rubrike

Ђоковић и Јамал

Tenis

Lamin Jamal ispoštovao Novaka Đokovića

4 h

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Tenis

Novak Đoković ne igra za Srbiju u Dejvis kupu

23 h

4
Новак Ђоковић учио познату љепотицу како да удара форхенд

Tenis

Novak Đoković učio poznatu ljepoticu kako da udara forhend

3 d

1
Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

Tenis

Teniserka (45) dobila pozivnicu za Australijan open, ući će u istoriju!

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

Obilne padavine pogodile Hercegovinu: Izlivena voda i neprohodni putevi zarobili mještane

12

31

Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

12

30

Evo zašto se na Badnji dan ne ide u goste

12

25

Deveta "Božićna akcija": Humanitarna predstava "Ko kamen - Velenka Brstinova i kćer joj Dragana"

12

07

Proglašena vanredna situacija u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner