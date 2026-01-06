Logo
Large banner

Ne smiruje se: Odzvanjaju pucnji u Venecueli, primijećeni dronovi

Izvor:

ATV

06.01.2026

08:28

Komentari:

0
Каракас
Foto: Screenshot / X

Stanovnici Karakasa prijavili su da je tokom noći došlo do pucnjave u blizini predsjedničke palate Miraflores u glavnom gradu Venecuele.

Prema dostupnim navodima, nekoliko dronova preletjelo je iznad palate, nakon čega je usledila paljba koja je izazvala paniku među građanima, prenijeli su lokalni mediji.

Nekoliko izvora je navelo da su ministarstva i vladine zgrade u centru Karakasa evakuisani, dok su preduzeća i područja u blizini mjesta incidenta zatvorena zbog vanredne situacije.

Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju civile i porodice kako bježe i traže zaklon, dok se na nebu vide, kako se tvrdi, dronovi na koje je pucalo vojno osoblje venecuelanske vlade.

Na putevima u blizini Mirafloresa, uključujući aveniju Urdaneta, raspoređeni su tenkovi radi obezbjeđenja.

Pucnjava je, prema izvještajima, zabilježena i u blizini Savezne zakonodavne palate, udaljene od Mirafloresa, kao odgovor na dronove koji su, prema preliminarnim informacijama, pokušali da se približe sjedištu vlasti.

Zvaničnih informacija o incidentu za sada nema, niti je poznato gdje se nalazi privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez.

Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsjednica Venecuele.

Svjedoci su za medije naveli da su se pucnjava i eksplozije čule na više lokacija u gradu i da je incident trajao od nekoliko minuta do gotovo sat vremena, počevši oko 20 časova po lokalnom vremenu.

Podijeli:

Tagovi:

Venecuela

Karakas

Pucnjava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бадњачићи

Društvo

Uz badnjak uvijek ide i ova biljka: Malo ko zna njenu simboliku

4 h

0
Денвер - Филаделфија

Košarka

Čudo: ''Osakaćeni'' Denver Nagetsi srušili Filadelfiju produžetka

4 h

0
Познато ко је рањени младић - има дебео досије

Srbija

Poznato ko je ranjeni mladić - ima debeo dosije

4 h

0
Ђоковић и Јамал

Tenis

Lamin Jamal ispoštovao Novaka Đokovića

4 h

0

Više iz rubrike

Бујичне поплаве у Индонезији

Svijet

Stravične poplave odnijele 14 života, više povrijeđenih

5 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Ovih pet zemalja je dobilo upozorenje iz Amerike

5 h

0
Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

Svijet

Američko Ministarstvo traži oduzimanje državljanstva Miljkoviću

13 h

0
Израел напао: Одјекивале експлозије, разорени објекти

Svijet

Izrael napao: Odjekivale eksplozije, razoreni objekti

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

Obilne padavine pogodile Hercegovinu: Izlivena voda i neprohodni putevi zarobili mještane

12

31

Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

12

30

Evo zašto se na Badnji dan ne ide u goste

12

25

Deveta "Božićna akcija": Humanitarna predstava "Ko kamen - Velenka Brstinova i kćer joj Dragana"

12

07

Proglašena vanredna situacija u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner