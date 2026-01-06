Ne smiruje se: Odzvanjaju pucnji u Venecueli, primijećeni dronovi

Stanovnici Karakasa prijavili su da je tokom noći došlo do pucnjave u blizini predsjedničke palate Miraflores u glavnom gradu Venecuele.

Prema dostupnim navodima, nekoliko dronova preletjelo je iznad palate, nakon čega je usledila paljba koja je izazvala paniku među građanima, prenijeli su lokalni mediji.

Nekoliko izvora je navelo da su ministarstva i vladine zgrade u centru Karakasa evakuisani, dok su preduzeća i područja u blizini mjesta incidenta zatvorena zbog vanredne situacije.

Gunfire was heard in the Venezuelan capital Caracas on Monday night, near the Miraflores presidential palace. Residents reported that the night sky was lit up by what appeared to be drones and anti-aircraft fire from about 8:15 pm local time pic.twitter.com/XTAnya1pQM — China Perspective (@China_Fact) January 6, 2026

Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju civile i porodice kako bježe i traže zaklon, dok se na nebu vide, kako se tvrdi, dronovi na koje je pucalo vojno osoblje venecuelanske vlade.

Na putevima u blizini Mirafloresa, uključujući aveniju Urdaneta, raspoređeni su tenkovi radi obezbjeđenja.

Pucnjava je, prema izvještajima, zabilježena i u blizini Savezne zakonodavne palate, udaljene od Mirafloresa, kao odgovor na dronove koji su, prema preliminarnim informacijama, pokušali da se približe sjedištu vlasti.

Zvaničnih informacija o incidentu za sada nema, niti je poznato gdje se nalazi privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez.

Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsjednica Venecuele.

Svjedoci su za medije naveli da su se pucnjava i eksplozije čule na više lokacija u gradu i da je incident trajao od nekoliko minuta do gotovo sat vremena, počevši oko 20 časova po lokalnom vremenu.