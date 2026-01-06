Ovih pet zemalja je dobilo upozorenje iz Amerike

Nakon što su uhapsili venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, predsjednik Donald Tramp i njegova administracija uputili su niz upozorenja Kolumbiji, Kubi, Meksiku, Iranu i Grenlandu, piše CNN.

"Naš posao je da imamo zemlje oko nas koje su održive i uspješne i u kojima je dozvoljeno da nafta slobodno izlazi", poručio je Tramp u nedjelju.

"Američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje", dodao je.

U nedjelju je Tramp ponovio da su Sjedinjenim Američkim Državama potreban Grenland, autonomna teritorija Danske, zbog "nacionalne bezbjednosti".

"Treba nam Grenland. Trenutno je toliko strateški važan. Grenland je svuda okružen ruskim i kineskim brodovima", rekao je američki predsjednik novinarima u avionu Er Fors 1.

"Treba nam Grenland sa stanovišta nacionalne bezbjednosti, a Danska to neće moći da uradi", dodao je.

Grenlandski premijer Jens Frederik Nilsen reagovao je u ponedjeljak na Trampovu izjavu. Naveo je da je "trenutna i ponavljana retorika koja dolazi iz Sjedinjenih Država potpuno neprihvatljiva.

"Kada predsjednik Sjedinjenih Država govori o ‘potrebi za Grenlandom’ i povezuje nas sa Venecuelom i vojnom intervencijom, a to nije samo pogrešno. To je nepoštovanje. Naša zemlja nije objekat u retorici velikih sila. Mi smo narod. Zemlja. Demokratija", dodao je.

Tramp je i ranije izražavao želju za aneksijom Grenlanda, ogromnog ostrva bogatog resursima koje je samoupravna teritorija Danske, članice NATO saveza. I Grenland i Danska oštro se protive toj Trampovoj ideji.

Sljedeća na "spisku" je Kolumbija. Predsjednik SAD je u nedjelju uputio oštre riječi kolumbijskom predsjedniku Gustavu Petru. Opisao ga je kao "bolesnog čovjeka koji voli da proizvodi kokain i da ga prodaje Sjedinjenim Državama, a to neće još dugo raditi". Na pitanje novinara da li to znači da bi u budućnosti mogla uslijediti "operacija" u Kolumbiji, Tramp je odgovorio: "Meni to zvuči dobro."

Kolumbijski predsjednik se na društvenoj mreži Iks branio rezultatima svoje vlade u borbi protiv trgovine drogom, ističući "najveću zapljenu kokaina u istoriji svijeta".

"Nisam nelegitiman, niti sam narko-diler, jedina imovina mi je porodična kuća koju otplaćujem od svoje plate", napisao je Petro.

Naveo je i da je naredio ciljana bombardovanja protiv oružanih grupa povezanih sa drogom, u skladu sa humanitarnim pravom. Uprkos tome, podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je proizvodnja kokaina u Kolumbiji dostigla rekordne nivoe, navodi CNN.

Američki predsjednik je u nedjelju rekao da vojna intervencija na Kubi, ključnom savezniku Venecuele, nije potrebna jer je "spremna da padne".

"Mislim da nam nikakva akcija nije potrebna", izjavio je Tramp.

"Izgleda da propada. Ne znam da li će izdržati, ali Kuba sada nema prihode. Sav prihod su dobijali od Venecuele, od venecuelanske nafte", dodao je.

Državni sekretar SAD Marko Rubio nazvao je kubansku vladu "velikim problemom".

"Mislim da su u velikoj nevolji, da", rekao je Rubio za NBC.

"Neću vam sada govoriti koji će biti naši budući koraci i politike u vezi s tim, ali mislim da nije nikakva tajna da nismo veliki obožavaoci kubanskog režima. Da živim u Havani i radim u vladi, bio bih zabrinut", poručio je.

Kubanski predsjednik Migel Dijaz Kanel obećao je da neće dozvoliti da savez Kube i Venecuele propadne bez borbe.

"Za Venecuelu, naravno i za Kubu, spremni smo da damo čak i sopstveni život, ali uz visoku cijenu", izjavio je Dijaz Kanel na skupu u Havani.

Tramp je često optuživao susjedni Meksiko da ne čini dovoljno u borbi protiv narko-kartela. U nedjelju je ponovio da se droga "sliva" kroz Meksiko i da će se "morati nešto preduzeti". Dodao je da su karteli u Meksiku "veoma jaki" i da se "Meksiko mora sabrati".

U telefonskom intervjuu za "Foks Njuz", američki predsjednik je otkrio da je pitao meksičku predsjednicu Klaudiju Šejnbaum da li želi pomoć američke vojske u borbi protiv narko-kartela.

Meksiko još nije odgovorio na Trampove najnovije izjave, ali je bio jedna od šest zemalja koje su osudile hapšenje Madura. Naveli su da Sjedinjene Američke Države krše "temeljna načela međunarodnog prava".

Tramp je zaprijetio i Iranu, gde antivladini protesti ulaze u drugu nedjelju.

"Ako počnu da ubijaju ljude kao što su to činili u prošlosti, mislim da će ih Sjedinjene Američke Države vrlo snažno udariti", rekao je Tramp novinarima u nedjelju, prenosi "Telegraf".

Prošle nedjelje je izjavio da će, ukoliko Iran "ubija mirne demonstrante, što im je običaj, Sjedinjene Američke Države priskočiti u pomoć.

"Spremni smo i čekamo", rekao je.

Jedna iranska organizacija za ljudska prava procijenila je da je u protestima do sada ubijeno 16 ljudi, ali CNN nije mogao da potvrdi tu brojku.

Krajem prošlog mjeseca Tramp je upozorio Iran na svaki pokušaj obnove nuklearnih i balističkih raketnih programa.

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, poručio je u nedjelju da se Islamska Republika "neće predati neprijatelju" i da izgrednike treba "staviti na njihovo mjesto".