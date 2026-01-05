Logo
Banjaluka: Odjeknula eksplozija, gori trafostanica

Izvor:

Provjereno.info

05.01.2026

22:54

Пожар у Трапистима
Foto: Screenshot

Više domaćinstava ostalo je bez električne energije nakon požara koji je izbio na trafostanici u banjalučkom naselju Trapisti, u blizini Lovačkog restorana.

Prema riječima mještana, najprije se čula snažna eksplozija, nakon čega su uočeni varničenje i plamen na trafostanici, piše portal "Provjereno.info".

O događaju su odmah obaviješteni policija i vatrogasci, koji su ubrzo izašli na teren.

Uzrok požara za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon uviđaja.

