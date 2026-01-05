Banjaluka: Odjeknula eksplozija, gori trafostanica

Izvor:
Provjereno.info
05.01.2026
22:54
Komentari:0
Više domaćinstava ostalo je bez električne energije nakon požara koji je izbio na trafostanici u banjalučkom naselju Trapisti, u blizini Lovačkog restorana.
Prema riječima mještana, najprije se čula snažna eksplozija, nakon čega su uočeni varničenje i plamen na trafostanici, piše portal "Provjereno.info".
O događaju su odmah obaviješteni policija i vatrogasci, koji su ubrzo izašli na teren.
Uzrok požara za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon uviđaja.
