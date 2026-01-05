Pretresi i hapšenja u Banjaluci

Lica iz Banjaluke čiji su inicijali Z.P. i N.H. uhapšena su zbog sumnje da su počinila krivična djela neovlašćena proizvodnja i promet droge, te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Pretresima na tri lokacije u Banjaluci pronađena je i oduzeta vaga za precizno mjerenje, automatska puška sa pripadajućim okvirom i municijom, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu droge uhapšena su lica iz Banjaluke čiji su inicijali S.M, N.P. i N.R, te lice iz Crne Gore čiji su inicijali B.Č. i D.D. iz Austrije.

Od lica S.M. i D.D. oduzeta je određena količina kokaina, dok je od lica N.P, N.R. i B.Č. oduzeta marihuana.

Lica M.R. i D.Š. iz Banjaluke uhapšena su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, jer su prilikom kontrole putničkih vozila kojima su upravljala odbila test na drogu.