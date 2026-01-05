Logo
Large banner

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

Izvor:

ATV

05.01.2026

19:15

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Lica iz Banjaluke čiji su inicijali Z.P. i N.H. uhapšena su zbog sumnje da su počinila krivična djela neovlašćena proizvodnja i promet droge, te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Pretresima na tri lokacije u Banjaluci pronađena je i oduzeta vaga za precizno mjerenje, automatska puška sa pripadajućim okvirom i municijom, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

banjaluka

Banja Luka

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu droge uhapšena su lica iz Banjaluke čiji su inicijali S.M, N.P. i N.R, te lice iz Crne Gore čiji su inicijali B.Č. i D.D. iz Austrije.

Od lica S.M. i D.D. oduzeta je određena količina kokaina, dok je od lica N.P, N.R. i B.Č. oduzeta marihuana.

Полиција у Каракасу

Svijet

Zaposleni pod vojnim režimom: Objavljena mobilizacija u Venecueli

Lica M.R. i D.Š. iz Banjaluke uhapšena su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, jer su prilikom kontrole putničkih vozila kojima su upravljala odbila test na drogu.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

Banjaluka

Droga

Oružje

policija

Policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Николаса Мадура спроводе у притвор

Svijet

Konačno se oglasio sin Nikolasa Madura: Nećete vidjeti

40 min

0
Мадуро се изјаснио: Нисам крив

Svijet

Maduro se izjasnio: Nisam kriv

59 min

1
Брза Храна

Svijet

U ovoj zemlji se od danas zabranjuje reklamiranje brze hrane: Žele da suzbiju gojaznost kod djece

1 h

0
Запалио се аутомобил на граници

Srbija

Stravičan snimak sa granice: Vatra ''guta'' automobil

1 h

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Dva udesa u Banjaluci u par stotina metara

2 h

0
Горан Гатарић

Hronika

Tužiocu prijetio batinama i paljevinom, osuđen na 18 mjeseci zatvora

3 h

0
Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

Hronika

Ocu i sinu osam godina zatvora za razbojništvo u Gradišci

4 h

0
нестао Цвијан Симић

Hronika

Iz hotela otišao u nepoznatom pravcu: Oglasila se policija o nestanku Simića

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner