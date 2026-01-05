Logo
Iz hotela otišao u nepoznatom pravcu: Oglasila se policija o nestanku Simića

Izvor:

ATV

05.01.2026

14:26

нестао Цвијан Симић
Foto: Facebook

Cvijan Simić iz Italije posljednji put je viđen 2. januara u Banjaluci oko 12.30 časova kada se iz hotela udaljio u nepoznatom pravcu, saopštila je PU Banjaluka.

Kako navode u policiji Simićev nestanak juče je 4. januara prijavljen policiji i potraga je u toku.

”Nestali ima 28 godina, visok je oko 178 centimetara, težak oko 80 kilograma. Ima smeđu kose, oči plave boje, normalan oblik nos i ušiju. Policijska uprava Banjaluka moli građane, ukoliko primjete nestalo lice ili dođu do bilo kakvih saznanja o istom, da to prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu policiju na besplatni broj telefona 122”, navodu se u saopštenju.

Цвијан Симић

Hronika

Nestao Cvijan Simić (27), porodica moli za pomoć

Prema nezvaničnim informacijama vozilo koje je Simić koristio posljednji put je snimljeno na području mjesta Surjan kod Mrkonjić Grada.

Cvijan Simić

nestao mladić

Nestanak

Banjaluka

Mrkonjić Grad

