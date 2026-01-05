Iz hotela otišao u nepoznatom pravcu: Oglasila se policija o nestanku Simića

Izvor:
ATV
05.01.2026
14:26
Cvijan Simić iz Italije posljednji put je viđen 2. januara u Banjaluci oko 12.30 časova kada se iz hotela udaljio u nepoznatom pravcu, saopštila je PU Banjaluka.
Kako navode u policiji Simićev nestanak juče je 4. januara prijavljen policiji i potraga je u toku.
”Nestali ima 28 godina, visok je oko 178 centimetara, težak oko 80 kilograma. Ima smeđu kose, oči plave boje, normalan oblik nos i ušiju. Policijska uprava Banjaluka moli građane, ukoliko primjete nestalo lice ili dođu do bilo kakvih saznanja o istom, da to prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu policiju na besplatni broj telefona 122”, navodu se u saopštenju.
Nestao Cvijan Simić (27), porodica moli za pomoć
Prema nezvaničnim informacijama vozilo koje je Simić koristio posljednji put je snimljeno na području mjesta Surjan kod Mrkonjić Grada.
