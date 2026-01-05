Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Извор:
Саобраћај у највећем граду Српске биће обустављен у одређеним улицама 8. и 9. јануара због обиљежавања Дана Републике Српске
Због одржавања прославе Дана Републике Српске, у Бањалуци ће 8. и 9. јануара 2026. године бити обустављен саобраћај у више улица.
Алеја светог Саве на дијелу од Гундулићеве улице до Булевара српске војске, у времену од 14 до 20 часова;
Алеја светог Саве на дијелу од Улице владике Платона до Улице Краља Петра И Карађорђевића, у времену од седам часова до потребе
Видовданска улица на дијелу од Улице Милана Тепића до Улице Вука Караџић, у времену од седам до потребе;
Улица Краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од Булевара цара Душана до Алеје светог Саве, у времену од седам часова до потребе;
Улица Марије Бурсаћ, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом, у времену од седам часова до потребе;
Улица Милана Тепића, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом, у времену од седам часова до потребе;
Краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од Алеје светог Саве до раскрснице са Улицом Олимпијских побједника, у времену од седам часова до потребек, преноси Провјерено.инфо.
Книнска улица, на дијелу од раскрснице са Улицом Марије Бурсаћ до Улице Милана Тепића, у времену од седам часова до потребе;
Улица Вука Караџић, на дијелу од Улице Краља Петра И Карађорђевића до Видовданске улице, у времену од седам часова до потребе.
У Улици краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од Алеје светог Саве до Булевара цара Душана, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Улици Милана Тепића, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Улици Марије Бурсаћ, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Видовданској улици на дијелу од Улице Милана Тепића до Улице Првог крајишког корпуса, у времену од седам до потребе;
У Улици краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од раскрснице са Улицом Алеја светог Саве до раскрснице са Улицом Олимпијских побједника, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Книнској улици, на дијелу од раскрснице са Улицом Милана Тепића до раскрснице са Улицом Марије Бурсаћ, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Алеји светог Саве, на дијелу од раскрснице са Улицом владике Платона до раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Улици Вука Караџића, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Видовданском улицом, у временском периоду од седам часова и даље до потребе;
У Улици др Младена Стојановића, на дијелу од раскрснице са Улицом Олимпијских побједника до раскрснице са Улицом Триве Амелице, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Улици Олимпијских побједника, на дијелу од раскрснице са Гундулићевом улицом до раскрснице са Улицом И крајишког корпуса, у временском периоду од седам часова до потребе;
На Булевару цара Душана, на дијелу од раскрснице са Книнском улицом (кроз кружни ток) до Улице Теодора Колокотронеса, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Улици краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од раскрснице са Булеваром цара Душана (кроз кружни ток) до раскрснице са Улицом браће Мажар и мајке Марије, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Улици Теодора Колокотронеса, на дијелу од раскрснице са Улицом патријарха Макарија Соколовића (кроз кружни ток) до раскрснице са Улицом Ђуре Даничића, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Улици Здравка Челара (у кружном току) у временском периоду од седам часова до потребе;
У Улици Ђуре Даничића, на дијелу од раскрснице са Улицом Теодора Колокотронеса до раскрснице са Јеврејском улицом, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Јеврејској улици, од раскрснице са Улицом Горана Радуловића Бимбе до раскрснице са Улицом Ивана Фрање Јукића, у временском периоду од седам часова до потребе;
У Улици Ивана Фрање Јукића, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Алфонса ЏИИИ до раскрснице са Јеврејском улицом, у временском периоду од седам часова до потребе.
За вријеме обуставе саобраћаја, доћи ће и до измјене линија јавног градског и приградског превоза.
„За вријеме трајања обуставе саобраћаја, у времену од седам до трајања потребе за обуставом, линије јавног градског и приградског превоза које саобраћају Улицом др Младена Стојановића на дијелу од раскрснице са Улицом Триве Амелице до раскрснице са Улицом Олимпијских побједника и Краља Петра Првог Карађорђевића биће преусмјерене из Улице краља Петра И Карађорђевића десно улицама Вука Караџића, Ранка Шипке на транзит до кружног тока, Булевар цара Душана и даље регистрованом трасом, а у супротном смјеру аутобуси саобраћају регистрованом трасом, односно улицама Книнска, Видовданска и даље“, навели су из Одјељења за саобраћај и путеве.
Они додају да ће у том периоду и линије јавног градског и приградског превоза које саобраћају Улицом др Младена Стојановића на дијелу од раскрснице са Улицом Триве Амелице до раскрснице Олимпијских побједника и Краља Петра Првог Карађорђевића бити преусмјерене из Улице Триве Амелице на западни транзит.
„Линије које иду према Лаушу и Паприковцу се преусмјеравају на кружном току у Карађорђеву улицу и даље трасом регистрованом, линије које саобраћају до центра на кружном току код ‘Енергомонта’ се враћају истом трасом, обрнутим редослиједом, а остале линије се даље преусмјеравају према југу Омладинском улицом, Солунском и даље регистрованом трасом према Боцу, а према Обилићеву Улицом Исаије Митровића, на мост Патре и даље регистрованом трасом, у повратку све линије иду истом трасом обрнутим редослиједом“, наводе они.
Такође, за вријеме трајања обуставе саобраћаја на линијама јавног превоза путника биће извршено преусмјеравање аутобуса и то:
на линијама 9Б и 14Б аутобуси ће из Гундулићеве улице бити преусмјерени право Гундулићевом, десно Улицом Олимпијских побједника, Булеваром српске војске и даље регистрованом трасом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;
на линији 7 аутобуси се из Улице Ранка Шипке са Паприковца преусмјеравају десно на Западни транзит, затим десно у Солунску улицу и даље регистрованом трасом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;
на линији 13П аутобуси ће из Улице Крајишких бригада бити преусмјерени и кретаће се Омладинском улицом, Солунском, Исаије Митровића, на мост Патре и даље регистрованом трасом, у повратку истом трасом обрнутим редослиједом;
на линији 17А аутобуси са Ребровачког моста биће преусмјерени и кретаће се Источним транзитом, Улицом Триве Амелице, Западним транзитом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;
на линији 19 аутобус из смјера сјевера саобраћа Улицом Крајишких бригада до кружног тока са Карађорђевом улицом и назад;на линији 20 (не саобраћа празником) аутобуси ће бити преусмјерени са Паприковца улицама Крајишких бригада, Триве Амелице и даље регистрованом трасом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;
на линији 17 аутобуси са моста Патре биће преусмјерени и кретаће се Улицом Исаије Митровића, Солунском, десно Омладинском и даље регистрованом трасом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;
линија 14 креће од Улице Југ Богдана, Српских устаника, Рајка Боснића, Ђеде Кецмановића, Булевар војводе Степе Степановића, Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар војводе Живојина Мишића, Гавре Вучковића, десно Булевар војводе Степе Степановића, десно у Улицу цара Лазара преко моста Патре до кружног тока и назад кроз Улицу цара Лазара, Булевар војводе Степе Степановића, Мајке Југовића до Југ Богдана.
„За вријеме трајања обуставе саобраћаја аутобуси на линијама приградског и републичког превоза из смјера сјевера саобраћаће само до паркинга ‘Малта’. За вријеме трајања обуставе саобраћаја аутобуси на линијама приградског и републичког превоза из смјера југа се преусмјеравају на Западни транзит, а из смјера Котор Вароша на Источни транзит“, наводе они.
