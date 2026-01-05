Не можете ни замислити шта и како је дипломирала Наташа Беквалац

Извор:
Агенције
05.01.2026
18:11
Коментари:0
Образовање Наташе Беквалац развијало се упоредо са њеном музичком каријером.
Поп звијезда није жељела да због сцене напусти школовање. Новосадска барбика завршила је Вишу школу за спортске тренере.
Свијет
Познато ко ће бити Мадуров адвокат
Љубав према спорту наслиједила је од оца, фудбалског стручњака Драгољуба Беквалца, који је инсистирао да упише баш то.
"Било је веома лијепо кад сам дипломирала десетком. Тог тренутка сам добила жељу да наставим са школовањем", рекла је Наташа Беквалац.
На питање може ли себе да замисли, на примјер, у свлачионици, док у полувремену утакмице фудбалерима објашњава како треба да играју, пјевачица је одговорила:
Република Српска
Огласило се Министарство о протесту дијела пољопривредника у Српској
"Не, али видим себе у неком лијепом фитнес центру како помажем људима да одрже форму или стекну витку линију. То је оно што у будућности желим да радим", испричала је раније Наташа Беквалац и додала:
"Одличан сам теоретичар, али лош практичар. Знам да другима причам о предностима здравог начина живота, али ја живим кампањски, храним се нередовно", признала је музичка звијезда.
"У основној школи сам била вуковац, а пошто ми је мама била учитељица, сви су говорили да је то због ње. Зато нисам хтјела да потенцирам своје студирање, да не би зли језици у томе одмах нашли неку превару. Медији су нешто што је мени блиско, са њима сам имала много искуства и зато ми студије културе и медија не падају тешко", рекла је раније Наташа Беквалац док је студирала на Факултету за културу и медије.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму