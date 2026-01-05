Logo
Не можете ни замислити шта и како је дипломирала Наташа Беквалац

Агенције

05.01.2026

18:11

0
Не можете ни замислити шта и како је дипломирала Наташа Беквалац
Фото: Youtube/ screenshot

Образовање Наташе Беквалац развијало се упоредо са њеном музичком каријером.

Поп звијезда није жељела да због сцене напусти школовање. Новосадска барбика завршила је Вишу школу за спортске тренере.

Хапшење Николаса Мадура

Свијет

Познато ко ће бити Мадуров адвокат

Љубав према спорту наслиједила је од оца, фудбалског стручњака Драгољуба Беквалца, који је инсистирао да упише баш то.

Дипломирала десетком

"Било је веома лијепо кад сам дипломирала десетком. Тог тренутка сам добила жељу да наставим са школовањем", рекла је Наташа Беквалац.

На питање може ли себе да замисли, на примјер, у свлачионици, док у полувремену утакмице фудбалерима објашњава како треба да играју, пјевачица је одговорила:

Влада Републике Српске

Република Српска

Огласило се Министарство о протесту дијела пољопривредника у Српској

"Не, али видим себе у неком лијепом фитнес центру како помажем људима да одрже форму или стекну витку линију. То је оно што у будућности желим да радим", испричала је раније Наташа Беквалац и додала:

"Одличан сам теоретичар, али лош практичар. Знам да другима причам о предностима здравог начина живота, али ја живим кампањски, храним се нередовно", признала је музичка звијезда.

Била вуковац

"У основној школи сам била вуковац, а пошто ми је мама била учитељица, сви су говорили да је то због ње. Зато нисам хтјела да потенцирам своје студирање, да не би зли језици у томе одмах нашли неку превару. Медији су нешто што је мени блиско, са њима сам имала много искуства и зато ми студије културе и медија не падају тешко", рекла је раније Наташа Беквалац док је студирала на Факултету за културу и медије.

Коментари (0)
