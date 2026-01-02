Teniserka (45) dobila pozivnicu za Australijan open, ući će u istoriju!

Izvor:
Američka veteranka Venus Vilijams (45) dobila je specijalnu pozivnicu organizatora Australijan Opena za učešće na predstojećem prvom grend slemu sezone.
Tako će bivša najbolja teniserka svijeta postati najstarija učenica Melburna u istoriji turnira.
Vlasnica aktuelnog rekorda je Japanka Kimiko Date koja je 2015. godine igrala na "Ozi Openu" u trenutku kada je imala 44 godine i tri mjeseca, ali to neće biti zadugo.
Venus je 17. juna napunila 45 godina.
Posljednji meč starija sestra Vilijams odigrala je još u avgustu, na US Openu, kada je poražena u prvoj rundi od Čehinje Karoline Muhove (3-6, 6-2, 6-1).
Amerikanka je, podsjetimo, tokom velike i trofejne karijere pet puta osvojila Vimbldon, dva puta US Open, dok je dva puta poražena u finalu Australijan Opena.
