Teniserka (45) dobila pozivnicu za Australijan open, ući će u istoriju!

Izvor:

B92

02.01.2026

11:42

Američka veteranka Venus Vilijams (45) dobila je specijalnu pozivnicu organizatora Australijan Opena za učešće na predstojećem prvom grend slemu sezone.

Tako će bivša najbolja teniserka svijeta postati najstarija učenica Melburna u istoriji turnira.

Vlasnica aktuelnog rekorda je Japanka Kimiko Date koja je 2015. godine igrala na "Ozi Openu" u trenutku kada je imala 44 godine i tri mjeseca, ali to neće biti zadugo.

Venus je 17. juna napunila 45 godina.

Tenis

Bomba u svijetu tenisa: Vraća se jedna od najvećih legendi

Posljednji meč starija sestra Vilijams odigrala je još u avgustu, na US Openu, kada je poražena u prvoj rundi od Čehinje Karoline Muhove (3-6, 6-2, 6-1).

Amerikanka je, podsjetimo, tokom velike i trofejne karijere pet puta osvojila Vimbldon, dva puta US Open, dok je dva puta poražena u finalu Australijan Opena.

