Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

Izvor:

Telegraf

18.12.2025

16:45

Komentari:

0
Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис
Foto: Fejsbuk

Novak Đoković se već duži period nalazi u Grčkoj gdje je odlučio da se skrasi sa porodicom, a još jednom je napravio veliku uslugu dječaku po imenu Rafael Pagonis, domaćem mladom teniseru sa kojim je odradio još jedan trening.

Novak je nakon toga dobio sliku njih dvojice sa prošlog treninga, na šta je stavio autogram i ostavio poruku koja može da hrabri i Grčku i ovog mladića.

"Zaista sjajno provedeno vrijeme sa mladim grčkim igračem Rafaelom Pagonisom. Ovo je buduća zvijezda našeg sporta. Molim te, sjeti se ovog treninga kada budeš osvojio svoj prvi Gren slem", napisao je Novak.

Velika je šteta što Đoković nije u prilici da ovako obučava našu djecu koja bi mogla da ga naslijede i visoko drže zastavu Srbije u tenisu i svjetskom sportu.

No, najbolji svih vremena je već počeo sa pripremama za novu sezonu koju će otpočeti u Adelejdu nešto poslije Božića, a onda će nastaviti na svom omiljenom Australijan Openu gdje će pokušati da pojuri 25. Gren slem titulu, prenosi Telegraf.

Komentari (0)
