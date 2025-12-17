Alkaraz prekinuo saradnju sa trenerom poslije sedam godina

Izvor:
Tanjug
17.12.2025
13:37
Komentari:0
Španski teniser Karlos Alkaraz prekinuo je danas saradnju sa trenerom Huanom Karlosom Fererom poslije sedam godina tokom koji je osvojio šest grend slem pehara.
"Veoma mi je teško da napišem ovaj post. Poslije više od sedam godina zajedno, Huanki i ja smo odlučili da okončamo naše zajedničko vrijeme kao trener i igrač. Hvala što si moje dečje snove pretvorio u stvarnost. Zaista sam uživao u svakom koraku sa vama. Hvala ti na svemu, Huanki", stoji između ostalog u objavi 22-godišnjeg Španca.
Alkaraz je po dva puta osvajao Ju Es open, Vimbldon i Rolan Garos, ali još uvijek nije uspio da podigne pehar na Australijan openu.
