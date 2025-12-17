Logo
Alkaraz prekinuo saradnju sa trenerom poslije sedam godina

Tanjug

17.12.2025

13:37

Алкараз прекинуо сарадњу са тренером послије седам година
Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

Španski teniser Karlos Alkaraz prekinuo je danas saradnju sa trenerom Huanom Karlosom Fererom poslije sedam godina tokom koji je osvojio šest grend slem pehara.

"Veoma mi je teško da napišem ovaj post. Poslije više od sedam godina zajedno, Huanki i ja smo odlučili da okončamo naše zajedničko vrijeme kao trener i igrač. Hvala što si moje dečje snove pretvorio u stvarnost. Zaista sam uživao u svakom koraku sa vama. Hvala ti na svemu, Huanki", stoji između ostalog u objavi 22-godišnjeg Španca.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Zapad je rastrgnuo Jugoslaviju i Srbe

Alkaraz je po dva puta osvajao Ju Es open, Vimbldon i Rolan Garos, ali još uvijek nije uspio da podigne pehar na Australijan openu.

