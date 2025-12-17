Logo
Ustavni sud Srpske donio odluku: Povećanje plata radnika nije u skladu sa Ustavom

ATV

17.12.2025

14:54

Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

Ustavni sud Republike Srpske na današnjoj sjednici, 17. decembra, donio je odluku da dodjela podsticaja za povećanje plate radnika nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

Kako navode iz pomenutog suda, donijeli su ovu odluku u predmetu broj U-91/25 kojom je utvrdio da član 8. stav 3. Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske, u dijelu koji glasi "[...] uslovi, kriterijumi [...]" nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

''Ovom odlukom utvrđeno je takođe i to da član 4. stav 1. tač. 1. i 2. i čl. 5. i 6. Uredbe o dodjeli podsticaja za povećanje plate radnika nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Osporenom odredbom navedenog zakona propisano je da vlada, na prijedlog ministarstva, donosi uredbu kojom se uređuju uslovi, kriterijumi, postupak ostvarivanja prava na podsticaj za povećanje plate radnika, kao i druga pitanja od značaja za ovaj postupak'', navode iz Ustavnog suda Srpske.

Максим Скоко

Republika Srpska

Skoko: Problem samozapaljenja uglja biće riješen do nove godine

Prema ocjeni Ustavnog suda, dodaju, ova odredba je neustavna u navedenom dijelu budući da je zakonodavac svoju ustavnu nadležnost prenio na Vladu Republike Srpske, kao nosioca izvršne vlasti, čime je povrijedio načelo podjele vlasti utvrđeno članom 69. Ustava Republike Srpske, prenose Nezavisne.

Shodno tome, dalje navode iz ove pravosudne institucije, neustavnost dijela zakonske odredbe sama po sebi, vodi ka neustavnosti navedenih odredaba uredbe kojima se vrši neposredno uređivanje odnosa u vezi sa podsticajima za povećanje plata radnika.

Саво Минић

Banja Luka

Minić najavio početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra" u Banjaluci

''Stoga, naustavno ovlašćenje za Vladu Republike Srpske ne može reultovati donošenjem pravno valjane regulative uslova i kriterijuma za posticaje za povećanje plata radnika, koja je u osporenom dijelu suprotna ustavnom načelu o podjeli vlasti, odnosno načelu ustavnosti i zakonitosti akata'', objašnjavaju iz suda.

