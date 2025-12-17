Logo
Large banner

Cijena srebra oborila sve rekorde

Izvor:

Tanjug

17.12.2025

16:20

Komentari:

0
Цијена сребра оборила све рекорде
Foto: Unsplash

Cijena srebra danas je skočila na rekordni nivo iznad 65 dolara po unci, jer je izvještaj o zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama podstakao investitore da traže alternativnu imovinu.

Podaci o radu u SAD za novembar pokazali su da je stopa nezaposlenosti porasla na 4,6 odsto, što je najviše od 2021. godine, iako je broj zaposlenih porastao više nego što se očekivalo, objavio je danas Trejding ekonomiks.

Cijena srebra je porasla za skoro 130 odsto od početka godine, pored ostalog i zbog smanjenja zaliha i velike maloprodajne i industrijske potražnje, posebno iz sektora solarne energije, električnih vozila i centara podataka u razvoju.

Петар Ђокић

Republika Srpska

Đokić: Ispunjeni uslovi za prenos koncesije u Ugljeviku

S druge strane, proizvodnja u rudnicima već više puta nije uspela da prati potrošnju, stvarajući strukturni deficit.

Taj manjak se manifestovao u tržišnim procesima, što je pojačalo kupovinu i podiglo cene na nove maksimume.

Porast proizvodnje u rudnicima jedan je od načina za obuzdavanje rasta cijena, ali za sada su fizička nestašica i velika institucionalna potražnja glavni razlozi poskupljenja ovog plemenitog metala.

Podijeli:

Tagovi:

srebro

cijena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петар Ђокић

Republika Srpska

Đokić: Ispunjeni uslovi za prenos koncesije u Ugljeviku

2 h

0
Додик: Из Америке смо добили стратегију која обећава

Republika Srpska

Dodik: Iz Amerike smo dobili strategiju koja obećava

2 h

4
Знакови који најтеже подносе зиму

Zanimljivosti

Znakovi koji najteže podnose zimu

2 h

0
Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Ratko Jokić umjesto Gorana Selaka u banjalučkoj Skupštini

2 h

0

Više iz rubrike

Српски бренд затвара све радње

Ekonomija

Srpski brend zatvara sve radnje

2 h

0
Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

Ekonomija

Firma iz BiH osnovana početkom godine proizvodi dijelove za Bentli

3 h

0
Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

Ekonomija

Bitkoin porastao za 1,26 odsto na skoro 75.000 evra

3 h

0
Цијена сребра обара рекорде

Ekonomija

Cijena srebra obara rekorde

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

21

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

18

18

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

18

11

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

18

09

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

18

07

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner