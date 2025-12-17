Logo
Cijena srebra obara rekorde

Izvor:

SRNA

17.12.2025

11:22

Komentari:

0
Цијена сребра обара рекорде
Foto: Unsplash

Cijena srebra danas je skočila na rekordni nivo iznad 65 dolara po unci, jer je izvještaj o zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama podstakao investitore da traže alternativnu imovinu.

Podaci o radu u SAD za novembar pokazali su da je stopa nezaposlenosti porasla na 4,6 odsto, što je najviše od 2021. godine, iako je broj zaposlenih porastao više nego što se očekivalo, objavio je danas Trejding ekonomiks.

Cijena srebra je porasla za skoro 130 odsto od početka godine, pored ostalog i zbog smanjenja zaliha i velike maloprodajne i industrijske potražnje, posebno iz sektora solarne energije, električnih vozila i centara podataka u razvoju.

S druge strane, proizvodnja u rudnicima već više puta nije uspjela da prati potrošnju, stvarajući strukturni deficit.

Taj manjak se manifestovao u tržišnim procesima, što je pojačalo kupovinu i podiglo cijene na nove maksimume.

Porast proizvodnje u rudnicima jedan je od načina za obuzdavanje rasta cijena, ali za sada su fizička nestašica i velika institucionalna potražnja glavni razlozi poskupljenja ovog plemenitog metala.

