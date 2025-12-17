Logo
Varner bros će odbiti astronomsku ponudu Paramounta

17.12.2025

09:30

Варнер брос ће одбити астрономску понуду Парамоунта

Upravni odbor Varner Bros Diskaverija mogao bi već u srijedu objaviti odluku o ponudi za preuzimanje vrijednoj 108,4 milijarde dolara koju je podnijela Paramount Skajdens, pri čemu se očekuje da će odbor savjetovati dioničare da glasaju protiv ponude.

Odluka da se ponovo potvrdi ponuda za otkup od Netlifksa označila bi najnoviji preokret u utrci za imovinu koja uključuje poznati filmski i TV studio Varner Brosa, kao i njegovu opsežnu biblioteku filmova i serija, čiji portfelj obuhvata klasike poput "Kasablanka" i "Građanina Kejn" do savremenih favorita poput "Hari Potera" i "Prijatelja". Varner Bros posjeduje striming servis HBO Maks, piše Rojters.

Pobjednik će steći veliku prednost u "ratovima striminga" osiguravanjem bogate biblioteke sadržaja koja je dugo bila meta akvizicija.

Netfliks je ranije ovog mjeseca izašao kao pobjednik s ponudom od 27 dolara po dionici u gotovini i akcijama za nekablovsku imovinu Varner Brosa.

Generalni direktor Paramounta David Elison, zatim se direktno obratio dioničarima Varner Brosa s ponudom od 30 dolara po dionici, u gotovini, za cijelu kompaniju.

U regulatornim podnescima Paramount je naveo da je njegova ponuda superiornija od Netfliks i da bi imala jasniji put ka regulatornom odobrenju. Njegovu ponudu finansira 41 milijarda dolara novog kapitala, koji podržavaju porodica Elison i RedBird kapital, te 54 milijarde dolara obaveza po osnovu duga od Bank of Amerika, Siti i Apolo.

Netfliks

Varner Bros

