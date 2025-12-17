Jutjub će omogućiti kreatorima da prave igre pomoću Gemini 3

Gugl je nepokolebljiv u stavu da je vještačka inteligencija nešto što ljudima treba i što žele više u svojim životima, a najnoviji potez dolazi od Jutjub Gejminga, koji je najavio otvorenu beta verziju za projekat pod nazivom Playables Builder.

Projekat omogućava odabranim Jutjub kreatorima da koriste ''prototip veb aplikacije napravljene pomoću Gemini 3“ za kreiranje kratkih igara, bez potrebe za kodiranjem.

Jutjub testira dodavanje igara malog obima na svoje desktop i mobilne platforme od 2023. godine, a prošle godine je dodao i multiplejer u Playables. S obzirom da se vještačka inteligencija pojavljuje u svim Guglovim uslugama, ove vijesti vjerovatno ne bi trebalo da budu iznenađenje.

Scena Ovo je čekalo 20 miliona ljudi iz bivše Juge: Džoni Štulić ponovo snima!

Ovo zvuči slično projektima Disco i GenTabs, koje je Gugl Labs nedavno najavio. Oni nude sloj vještačke inteligencije za pregledanje veba, gdje korisnik unosi upit na prirodnom jeziku i dobija interaktivni vidžet koji radi ono što traži. Ovi alati imaju neke praktične primjene za pretragu, gdje je cilj konsolidovati sve podatke koje korisnik traži u upravljiv i lako čitljiv interfejs.

Scena Jutjuber (27), pronađen mrtav

Međutim, neki stručnjaci su skeptični u pogledu efikasnosti ovog pristupa u razvoju igara. Oni tvrde da, iako vještačka inteligencija može pomoći u kreiranju igara bez tehničkog znanja, ona ne garantuje prijatno iskustvo igranja za igrače, prenosi Kliks.