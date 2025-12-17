Logo
Large banner

Jutjub će omogućiti kreatorima da prave igre pomoću Gemini 3

17.12.2025

10:29

Komentari:

0
Јутјуб ће омогућити креаторима да праве игре помоћу Gemini 3
Foto: Pixabay

Gugl je nepokolebljiv u stavu da je vještačka inteligencija nešto što ljudima treba i što žele više u svojim životima, a najnoviji potez dolazi od Jutjub Gejminga, koji je najavio otvorenu beta verziju za projekat pod nazivom Playables Builder.

Projekat omogućava odabranim Jutjub kreatorima da koriste ''prototip veb aplikacije napravljene pomoću Gemini 3“ za kreiranje kratkih igara, bez potrebe za kodiranjem.

Jutjub testira dodavanje igara malog obima na svoje desktop i mobilne platforme od 2023. godine, a prošle godine je dodao i multiplejer u Playables. S obzirom da se vještačka inteligencija pojavljuje u svim Guglovim uslugama, ove vijesti vjerovatno ne bi trebalo da budu iznenađenje.

branimir dzoni stulic

Scena

Ovo je čekalo 20 miliona ljudi iz bivše Juge: Džoni Štulić ponovo snima!

Ovo zvuči slično projektima Disco i GenTabs, koje je Gugl Labs nedavno najavio. Oni nude sloj vještačke inteligencije za pregledanje veba, gdje korisnik unosi upit na prirodnom jeziku i dobija interaktivni vidžet koji radi ono što traži. Ovi alati imaju neke praktične primjene za pretragu, gdje je cilj konsolidovati sve podatke koje korisnik traži u upravljiv i lako čitljiv interfejs.

илу-јутјуб-29082025

Scena

Jutjuber (27), pronađen mrtav

Međutim, neki stručnjaci su skeptični u pogledu efikasnosti ovog pristupa u razvoju igara. Oni tvrde da, iako vještačka inteligencija može pomoći u kreiranju igara bez tehničkog znanja, ona ne garantuje prijatno iskustvo igranja za igrače, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

Jutjub

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija predvidjela kako će ljudi izgledati za 25 godina

17 h

0
Више од 200 Дизни јунака долази на ChatGPT

Nauka i tehnologija

Više od 200 Dizni junaka dolazi na ChatGPT

2 d

0
Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

Svijet

Merkel: Vještačka inteligencija mogla bi da izazove sukob Evrope i SAD

4 d

1
Инстаграм увео функцију засновану на вјештачкој интелигенцији

Nauka i tehnologija

Instagram uveo funkciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji

6 d

0

Više iz rubrike

Страшно упозорење научника! Због Арктика нам пријети катастрофа

Nauka i tehnologija

Strašno upozorenje naučnika! Zbog Arktika nam prijeti katastrofa

5 h

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija predvidjela kako će ljudi izgledati za 25 godina

17 h

0
Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

ChatGPT samo za odrasle: Za manje od mjesec dana stiže nova funkcija

1 d

0
Најчешће грешке приликом пуњења телефона због којих се уређај брзо гаси

Nauka i tehnologija

Najčešće greške prilikom punjenja telefona zbog kojih se uređaj brzo gasi

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

15

Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

12

08

Posna torta za Nikoljdan: Sve domaćice je spremaju po ovom receptu

12

00

Usvojene izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama: Povećali starosnu granicu za penzionisanje

11

45

Edin Džeko završava svoju epizodu u Fiorentini

11

44

Luvr zatvoren do daljeg: Radnici produžili štrajk

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner