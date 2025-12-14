Logo
Više od 200 Dizni junaka dolazi na ChatGPT

Више од 200 Дизни јунака долази на ChatGPT

Dizni očigledno nije gubio vrijeme kada je u pitanju ispunjenje obećanja izvršnog direktora Boba Ajgera o uvođenju AI generisanog sadržaja.

Kompanija je saopštila da je sklopila trogodišnji ugovor o licenciranju sa OpenAI, kojim će više od 200 kultnih Dizni likova, uključujući junake iz Star Wars i Pixar univerzuma, biti dostupno u aplikacijama Sora i Chat GPT.

Zahvaljujući ovom dogovoru, korisnici OpenAI alata moći će da koriste Dizni intelektualnu svojinu prilikom generisanja slika – uključujući kostime, rekvizite, vozila i okruženja.

netfliks netflix нетфликс пиксабеј

Kultura

Serija koju je ugasio Dizni+ stiže na Netfliks platformu

Ugovor, međutim, ne obuhvata glasove niti “ličnosti glumaca”, što znači da korisnici Sore, na primjer, neće moći da generišu video sa Crnom Udovicom koji liči na Skarlet Johanson.

Umjesto toga, i Sora i Chat GPT imaće pristup isključivo animiranim i ilustrovanim verzijama Marvel i Star Wars likova.

Telefon-011025

Zdravlje

Zabrinjavajući trend: Mladi sve više koriste AI za pomoć sa mentalnim zdravljem

Dizni je takođe najavio da će na Dizni+ platformi prikazivati “pažljivo birane” snimke generisane pomoću Sore. Korisnici Sore i Chat GPT moći će da počnu sa generisanjem slika i video-sadržaja sa Diznijevim likovima početkom 2026. godine.

''Dizni je globalni zlatni standard za pripovedanje priča i uzbuđeni smo zbog partnerstva koje će omogućiti da Sora i Chat GPT Images prošire način na koji ljudi stvaraju i doživljavaju sjajan sadržaj'', izjavio je izvršni direktor kompanije OpenAI Sem Altman, prenosi B92.

Vještačka inteligencija

ChatGPT

Dizni

