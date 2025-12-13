Logo
Povratak Tvitera: Nova društvena mreža sa starim imenom

13.12.2025

21:44

Повратак Твитера: Нова друштвена мрежа са старим именом

Nakon što je Elon Mask preuzeo "Twitter" za čak 44 milijarde dolara i odmah započeo s promjenama koje se mnogima nisu svid‌jele, dio korisnika najavio je da će, poslije godina tvitovanja, napustiti tu društvenu mrežu.

Na tržištu su se potom pojavile nove društvene mreže koje su pokušale da privuku one razočarane koji su napustili Twitter, ali nijedna nije uspjela da okupi dovoljan broj korisnika kako bi ozbiljnije zaprijetila Maskovoj mreži.

Ilon Mask je u međuvremenu promijenio ime mreže u X, pa je dolaskom tog rebrendinga naziv Tviter polako pao u drugi plan — iako mnogi korisnici i dalje tu mrežu zovu Tviter i ignorišu ime X.

Ipak, čini se da bi se Tviter jednog dana mogao vratiti. Postoji mogućnost da se ponovo pojavi društvena mreža sa istim imenom i logotipom. Ta mreža, osim naziva, ne bi imala nikakve veze s originalnim Tviterom niti s Maskom, ali samo korišćenje tog brenda moglo bi biti dovoljno da privuče razočarane bivše tviteraše.

Naime, američki startup pod nazivom Operation Bluebird pokrenuo je peticiju kojom od Američkog zavoda za patente i žigove (USPTO) traži da im se dozvoli sticanje prava na "napušteni" zaštitni znak Tviter .

Brendovi Tviter i Tvit uklonjeni su iz proizvoda, usluga i marketinga kompanije X, čime su, prema navodima iz peticije, praktično napušteni, bez namjere da se ponovo koriste. Kao dokaz navodi se i Maskova objava uoči rebrendinga, u kojoj je poručio da se opraštaju od brenda Tviter i postepeno od svih ptica.

Moguće rezervisati korisnička imena

Kako bi se pripremili za eventualno pozitivan ishod peticije, Operation Bluebird je već kupila domen twitter.new, putem kojeg je moguće rezervisati korisnička imena prije potencijalnog lansiranja novog Twittera.

Iako je Mask promijenio ime društvene mreže u X i više ne koristi prepoznatljivi logotip, kompanija i dalje zadržava prava na domen Twitter.com, koji posjetioce preusmjerava na X.com. Takođe, promijenjeni su i nazivi pojedinih opcija povezanih s pticama, pa je, na primjer, program za provjeru činjenica preimenovan iz "Birdwatch" u "Community Notes", kako piše Independent.

Ilon Mask mora do februara naredne godine da odgovori na ovu peticiju. Biće zanimljivo vid‌jeti kakva će odluka biti donesena - da li će se u potpunosti odreći prava na brend Twitter i time drugima omogućiti pokretanje konkurentske mreže ili će odbiti zahtjev i zadržati prava na to ime.

