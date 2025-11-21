Stigla je zvijer sa istoka: Škole zatvorene, putevi u kolapsu

Polarni vorteks, često nazivan "zvijer sa istoka", prolazi kroz rijetko rano zagrijavanje stratosfere koje narušava njegovu strukturu i dovodi do dramatične promjene velikih obrazaca.

"Zvijer" je počela već da pokazuje svoje zube, najprije juče na sjeveru Velike Britanije, posebno u Jorkširu i u Škotskoj, zbog čega su pojedini dijelovi zemlje odsječeni od svijeta. Danas su efekte vorteksa počele da osjećaju i druge zemlje Evrope.

Tokom narednih 10 dana promjene u stratosferi će postaviti temelje za hladan, snježni decembar u dijelovima hemisfere. Osim Evrope, drastična promjena vremena čeka i dijelove Sjedinjenih Američkih Država, gdje je trenutno temperatura vazduha iznad prosjeka, ali i u Aziji.

Polarni vrtlog, kako se takođe naziva, slabi i kotrlja se prema jugu, poput čigre koja usporava i skreće sa kursa. Kako piše "CNN", ovo bi mogao da bude jedan od najranijih značajnih poremećaja polarnog vorteksa otkad postoje mjerenja.

Obilne snježne padavine i poledica izazvale su juče ozbiljne poremećaje u saobraćaju širom Jorkšira i sjeverne Škotske, dok je desetina škola zatvoreno, a meteorološke službe upozoravaju na rizik od odsječenih ruralnih zajednica i prekida u snabdijevanju električnom energijom, objavio je "Skaj njuz".

Zapadna Evropa se danas suočila sa posljedicama poremećaja polarno­g vrtloga. Prema izvještaju "Sever veder", hladni arktički talas proširio se iz Ujedinjenog Kraljevstva i Irske preko Francuske i Španije i dalje u unutrašnjost kontinenta.

Prvi snijeg u Italiji

Prvi ovogodišnji snijeg pao je danas u mnogim dijelovima Italije, uključujući Milano, dok su obilne snježne padavine zabilježene u visinskim predjelima sjevera Italije, oko Bergama, u Liguriji i dijelovima Toskane.

U Toskani je, prenosi ANSA, na snazi žuti meteo-alarm zbog snijega i jakih vetrova, dok se, prema trenutnim prognostičkim modelima, snježne padavine ne očekuju za centralne i južne dijelove Italije.

Kasnije tokom noći i u subotu, snježne padavine očekuju se i u nižim predjelima, od 300 do 500 metara nadmorske visine.

Kako navodi "RAI njuz", na planinama iznad 1.000 metara palo je između 5 i 15 centimetara snijega, lokalno i više, dok su temperature iznad 800 metara ispod nule. U Kampaniji je i dalje na snazi žuti meteo-alarm zbog oluja i pljuskova, sa mogućnošću intenzivnih padavina koje mogu izazvati poplave, porast nivoa rijeka, odron kamenja i klizišta.

U Španiji narandžasti meteoalarm zbog snijega

Meteorolozi su za danas izdali narandžasti meteoalarm zbog snijega i talasa na moru u šest regiona Španije, prenose mediji u toj zemlji.

U regionima Kantabrija, Kastilja i Leon, Navara, kao i u Baskiji očekuje se formiranje snježnog pokrivača, dok je u Kataloniji i na Balearskim ostrvima upozorenje izdato zbog visokih talasa i jakog vjetra, prenijela je "Rtve".

Kako se navodi, u još četiri regiona, Aragonu, Mursiji, Valensiji i Riohi, na snazi je žuti meteo-alarm zbog snijega i jakog vjetra.

Obilne snježne padavine očekuju se u velikom dijelu sjeverne Španije i planinama centralne oblasti, a snijeg bi mogao da padne čak i na Majorci, upozorili su meteorolozi.

Francuska: Žuti meteoalarm zbog snijega u 82 departmana

Francuski meteorolozi za danas su izdali žuti meteoalarm zbog pojave obilnog snijega i poledice u 82 departmana, prenose lokalni mediji.

Saobraćaj se danas otežano odvija nakon što je prošle noći pao obilan snijeg u planinskom Centralnom Masivu, Normandiji i u blizini Pirineja, prenijela je TV "BfM".

Vozači su upozoreni na maksimalan oprez u departmanu Ot Loar, saopštila je Uprava za puteve u regionu Centralnog Masiva, u južnom i centralnom dijelu zemlje.

Nacionalni auto-put N88 koji povezuje Lion i Tuluz blokiran je kod mjesta Sen Ostijen, usljed čega je došlo do brojnih zastoja.

U departmanu Ot Loar, uslovi za vožnju su veoma otežani u gradovima Pij an Velej i Le Pertui. Kako se navodi, saobraćaj je otežan i na auto-putevima N122 kod Orijaka, A89 i A6 i još nekim.

Kada je riječ o Normandiji, meteorolozi navode da je najviše snijega palo u gradu Sen Žan de Boa, a snježni pokrivač iznosi 5 centimetara.

Kako su meteorološke službe upozorile, snijeg se danas očekuje i u nižim predjelima, posebno u centralnom i istočnom dijelu Francuske.

Snijeg je padao danas i u Njemačkoj i Švajcarskoj.