Putin se oglasio o Trampovom ultimatumu Ukrajini

Putin je govorio o planu tokom sastanka sa stalnim članovima Savjeta bezbjednosti.

Prema navodima, Putin je rekao da bi "novi mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trampa mogao bi da bude osnova za konačno rješenje u Ukrajini".

Moskva je, prema navodima, dobila tekst plana, ali je inicijativa "razmatrana samo uopšteno".

Putin je rekao da Sjedinjene Američke države ne pregovaraju direktno o planu za Ukrajinu sa Rusijom, jer se Kijev tome protivi.

"Ali konkretno se sa nama o tom tekstu ne razgovara. I mogu da pretpostavim zašto. Razlog je, vjerujem, isti. Administraciji SAD do sada ne uspijeva da obezbijedi saglasnost ukrajinske strane. Ukrajina je protiv", rekao je Putin.

Predsjednik Rusije je rekao da, ako Kijev ne želi da razgovara o Trampovom prijedlogu, Ukrajina i Evropa "moraju da shvate da će se događaji, poput onog u Kupjansku, ponavljati".

Predsjednik Rusije smatra da Kijev "nema objektivne informacije o stvarnom stanju na bojnom polju, zbog čega su odbili mirno rješavanje".

"Ili vođe u Kijevu nemaju objektivne informacije o stanju na frontu, ili, imajući ih, jednostavno nisu u stanju da ih objektivno procijene", rekao je Putin.

Naveo je da je, nakon pregovora na Aljasci, sa američke strane nastala pauza.

"Mi znamo da je to povezano sa faktičkim odbijanjem Ukrajine da prihvati plan mirnog rješavanja koji je predložio predsjednik Tramp", rekao je Putin.

Podsjetimo, Trampov plan za Ukrajinu sadrži 28 tačaka. Predsjednik SAD Donald Tramp je rekao ranije danas da je Ukrajini dao ultimatum da do Dana zahvalnosti, 27. novembra, odgovori na taj plan.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, obraćajući se građanima da je Ukrajina pod jednim od najtežih pritisaka i da se suočava sa rizikom da izgubi ključnog partnera ili dostojanstvo.

"Sada je jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji. Sada Sada Ukrajina može da se nađe pred veoma teškim izborom. Ili gubitak dostojanstva, ili rizik od gubitka ključnog partnera. Ili teških 28 tačaka, ili izuzetno teška zima - najteža - i dalji rizici", istakao je Zelenski.