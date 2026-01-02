Novogodišnja noć se pretvorila u horor: Cijela porodica se otrovala

U Italiji se u novogodišnjoj noći dogodio slučaj trovanja hranom u regionu Abruco, nakon kojeg je hospitalizovano sedam osoba, članova iste porodice, prenose italijanski mediji.

Tokom praznične večere hranom se otrovala jedna porodica u mjestu Vilanova di Čepagati, u oblasti Peskara, prenijela je televizija RAI.

Članovima porodice iznenada je pozlilo, uz simptome povraćanja, a intervenisala su četiri vozila hitne pomoći koja su stigla na lice mjesta.

Tri osobe, uključujući dva d‌ječaka uzrasta 12 i 16 godina, prevezene su u bolnicu Santisima Anuncijata u Kjetiju, dok su ostali članovi porodice prebačeni u gradsku bolnicu u Peskari.

Pacijenti su sada pod nadzorom ljekara, koji će pratiti razvoj njihovog stanja i pokušati da utvrde uzrok trovanja.

Najnoviji slučaj trovanja hranom dogodio se nakon što su tokom Božića, iz istog razloga, preminule majka i kćerka, prenosi "24Sedam".