Švajcarska proglasila petodnevnu žalost

Izvor:

RTRS

02.01.2026

08:18

Швајцарска прогласила петодневну жалост
Foto: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Švajcarska je proglasila petodnevnu žalost nakon što je u požaru koji je zahvatio popularni bar u skijaškom odmaralištu Kran-Montana u novogodišnjoj noći poginulo više od 47 osoba, a 115 povrijeđeno.

Građani odaju poštu stradalima, a istraga i identifikacija žrtava se nastavljaju.

U nesreći koja se u novogodišnjoj noći, dogodila sat i po nakon ponoći, stradali su uglavnom mladi ljudi od 16 do 26 godina.

Još traje službena istraga o uzroku požara, a Švajcarska policija isključila je mogućnost da je riječ o terorističkom napadu.

Tagovi:

Švajcarska

Dan žalosti

