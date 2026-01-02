Švajcarska proglasila petodnevnu žalost

Izvor:
RTRS
02.01.2026
08:18
Komentari:1
Švajcarska je proglasila petodnevnu žalost nakon što je u požaru koji je zahvatio popularni bar u skijaškom odmaralištu Kran-Montana u novogodišnjoj noći poginulo više od 47 osoba, a 115 povrijeđeno.
Građani odaju poštu stradalima, a istraga i identifikacija žrtava se nastavljaju.
U nesreći koja se u novogodišnjoj noći, dogodila sat i po nakon ponoći, stradali su uglavnom mladi ljudi od 16 do 26 godina.
Još traje službena istraga o uzroku požara, a Švajcarska policija isključila je mogućnost da je riječ o terorističkom napadu.
