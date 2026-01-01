Logo
Large banner

Makron se obratio u novogodišnjem govoru: Sve manje ljudi zanima šta ima da kaže

Izvor:

RT Balkan

01.01.2026

21:45

Komentari:

0
Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже
Foto: Tanjug/AP/Manon Cruz

Tradicionalno obraćanje francuskog predsjednika Emanuela Makrona pred Novu godinu, tokom protekle noći, pratilo je ukupno 8,9 miliona gledalaca, što je manje u poređenju sa prethodnim godinama, saopštilo je danas istraživačko društvo Mediametr.

To je manje nego 2024. godine, kada je Makrona gledalo 9,7 miliona gledalaca, a još manje je nego 2023. godine kada je predsednika pratilo 10,2 miliona gledalaca, prenosi Figaro.

Od 8,9 miliona ljudi koji su gledali Makronov govor uoči dočeka, u 20 sati, velika većina - 7,8 miliona bili su gledaoci televizija TF1, Frans 2, Frans 3 i M6, piše Tanjug.

Ostali gledaoci su pratili ovo desetominutno obraćanje na jednom od četiri televizijskih kanala, BFM, LCI, Fransinfo ili CNjuz.

Makronovo novogodišnje obraćanje prvi put je 2017. godine gledalo 11,2 miliona ljudi.

Podijeli:

Tagovi:

Emanuel Makron

Francuska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio zbog čega ima velike modrice na ruci

5 h

0
Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

Svijet

Oglasila Ambasada Srbije u Švajcarskoj o tragediji na skijalištu

5 h

0
Свједок испричао детаље ужаса у Швајцарској: Људи су газили преко других да побјегну

Svijet

Svjedok ispričao detalje užasa u Švajcarskoj: Ljudi su gazili preko drugih da pobjegnu

5 h

0
Магла и снијег не помажу: Слом украјинских контранапада на два важна правца

Svijet

Magla i snijeg ne pomažu: Slom ukrajinskih kontranapada na dva važna pravca

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Oglasio se Roberto Karlos poslije operacije

22

02

Kad je bolje koristiti maslac, a kad margarin?

21

52

Nezapamćena tragedija u Švajcarskoj: Među stradalima nema državljana BiH!

21

46

Trinkijeri: Rekao sam, ne mogu poslije Željka

21

45

Makron se obratio u novogodišnjem govoru: Sve manje ljudi zanima šta ima da kaže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner