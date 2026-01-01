Makron se obratio u novogodišnjem govoru: Sve manje ljudi zanima šta ima da kaže

Tradicionalno obraćanje francuskog predsjednika Emanuela Makrona pred Novu godinu, tokom protekle noći, pratilo je ukupno 8,9 miliona gledalaca, što je manje u poređenju sa prethodnim godinama, saopštilo je danas istraživačko društvo Mediametr.

To je manje nego 2024. godine, kada je Makrona gledalo 9,7 miliona gledalaca, a još manje je nego 2023. godine kada je predsednika pratilo 10,2 miliona gledalaca, prenosi Figaro.

Od 8,9 miliona ljudi koji su gledali Makronov govor uoči dočeka, u 20 sati, velika većina - 7,8 miliona bili su gledaoci televizija TF1, Frans 2, Frans 3 i M6, piše Tanjug.

Ostali gledaoci su pratili ovo desetominutno obraćanje na jednom od četiri televizijskih kanala, BFM, LCI, Fransinfo ili CNjuz.

Makronovo novogodišnje obraćanje prvi put je 2017. godine gledalo 11,2 miliona ljudi.