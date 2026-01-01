Već danima se ne smiruju protesti u Iranu: Demonstranti pokušali da upadnu u vladinu zgradu

Iranski demonstranti su pokušali da upadnu u lokalnu vladinu zgradu u južnoj provinciji Fars, javljaju iranski državni mediji, četvrtog dana protesta zbog rasta troškova života, što je navelo vladu da ponudi neobičan predlog dijaloga.

Protesti zbog visoke inflacije i pada vrijednosti lokalne valute rijal počeli su među trgovcima u Teheranu u nedjelju, a do utorka su se proširili na nekoliko univerziteta u Teheranu, prenosi Tasnim.

Organizovana grupa pokušala je da uđe u zgradu guvernera u gradu Fasa, ali njihov napad je osujećen intervencijom bezbjednosnih snaga. Vođa demonstranata, 28-godišnja žena, je uhapšena.

Tasnim je prenio riječi lokalnog zvaničnika da su četiri "napadača" privedena, dok su tri člana bezbjednosnih snaga ranjena tokom incidenta. Video koji su objavili državni mediji prikazuje grupu ljudi kako pokušava da razbije kapiju zgrade.

Guverner Fase rekao je iranskim državnim medijima da su "protesti izazvani inflacijom i ekonomskim uslovima i da su u njima učestvovali pojedinci pod uticajem neprijateljskih kanala i medija, ali da se situacija vratila u normalu".

Iranska vlada je saopštila da će u cilju rješavanja problema uspostaviti "mehanizam dijaloga" sa liderima demonstracija. Iranska vlada nije precizirala kako će mehanizam funkcionisati.

Iranska ekonomija se godinama suočava sa značajnim izazovima, nakon ponovnog uvođenja američkih sankcija 2018. godine, kada je američki predsjednik Donald Tramp povukao SAD iz međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu Irana tokom svog prvog mandata.

Iranijski rijal izgubio je gotovo polovinu svoje vrijednosti u odnosu na dolar u 2025. godini, dok je inflacija u decembru dostigla 42,5 odsto.

U septembru su Ujedinjene nacije ponovo uvele sankcije. I 2022. godine Iran se suočio sa protestima širom zemlje zbog rasta cijena, uključujući i cijenu hljeba.

U istom periodu i tokom 2023, vlasti su se suočile sa nemirima, izazvanim smrću mlade Iranke Mahse Amini u pritvoru policije za moral, koja sprovodi strogi kodeks oblačenja za žene.