Slavimo Svete apostole Arhipa, Filimona i Apfiju: Izgovorite ove riječi

Prema legendi u koju vjeruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Neki od tih "malih apostola" bili su i Sveti apostoli Arhip, Filimon i Apfija.

Apostol Pavle pominje Svetog Arhipa u poslanici Kološanima i Filimonu, nazivajući ga svojim "drugarom u vojevanju".

Život im se promijenio iz korijena u danu

Što se Svetog Filimona tiče, on je ostao upamćen po tome što je u gradu Kolosaju imao kuću koja je bila središte hrišćanstva koji su se tu okupljali na molitvi. Nakon nekog vremena, Filimon je postao i misionar koji je, putujući po svijetu, širio hrišćanstvo i božiju misao.

Sveta Apfija bila je Filimonova žena i život je provela služeći u kući koju su ona i njen muž pretvorili u pravu, malu crkvu.

Život ovo troje svetitelja iz korena se promenio u danu kada se slavio praznik neznaboškoj boginji Artemidi. Svi hrišćani sabrali su se na molitvi u Filimonovoj i Apfijinoj kući kada su, prema priči, neznabošci upali, uništili crkvu i zarobili sve vjernike.

Sveti apostoli Arhip, Filimon i Apfija, kao vođe, nakon toga su stavljeni na strašne muke – šibani su i udarani, a nakon toga zakopani u zemlju do pojasa i gađani kamenjem. Tokom ovog mučenja, preminuli su Filimon i Apfija, ali je Arhipa snašla još surovija sudbina. Njega su, jedna živog, izvadili iz rupe i ostavili djeci da se “igraju”. Predanje kaže da su upravo ona bila ta koja su ga izbola noževima i konačno usmrtila.

Ipak, kao onima koji nisu znali šta čine, Sveti Arhip je oprostio djeci ovaj strašan grijeh i mirno i radosno krenuo u susret svojim prijateljima Svetom Filimonu i Apfiji. Zato običaj kaže da se na današnji dan mire zavađeni i opraštaju greške onima koji su se o nas ogriješili.

Današnja molitva veoma je kratka i jednostavna. Predanje kaže da nju danas treba da izgovore svi ljudi koji su u nevoljama ili im je protekli period bio težak.

- Apostole Sveti Arhipe, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim, prenosi Kurir.