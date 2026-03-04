Logo
Large banner

Slavimo Svete apostole Arhipa, Filimona i Apfiju: Izgovorite ove riječi

Izvor:

Kurir

04.03.2026

07:04

Komentari:

0
Славимо Свете апостоле Архипа, Филимона и Апфију: Изговорите ове ријечи
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave dan sjećanja na Svete apostole Arhipa, Filimona i Apfiju, svetitelje iz 1. vijeka.

Prema legendi u koju vjeruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Neki od tih "malih apostola" bili su i Sveti apostoli Arhip, Filimon i Apfija.

Apostol Pavle pominje Svetog Arhipa u poslanici Kološanima i Filimonu, nazivajući ga svojim "drugarom u vojevanju".

Život im se promijenio iz korijena u danu

Što se Svetog Filimona tiče, on je ostao upamćen po tome što je u gradu Kolosaju imao kuću koja je bila središte hrišćanstva koji su se tu okupljali na molitvi. Nakon nekog vremena, Filimon je postao i misionar koji je, putujući po svijetu, širio hrišćanstvo i božiju misao.

Sveta Apfija bila je Filimonova žena i život je provela služeći u kući koju su ona i njen muž pretvorili u pravu, malu crkvu.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Svijet

Muškarac iz BiH osuđen u Americi na 10 godina zbog dječije pornografije

Život ovo troje svetitelja iz korena se promenio u danu kada se slavio praznik neznaboškoj boginji Artemidi. Svi hrišćani sabrali su se na molitvi u Filimonovoj i Apfijinoj kući kada su, prema priči, neznabošci upali, uništili crkvu i zarobili sve vjernike.

Sveti apostoli Arhip, Filimon i Apfija, kao vođe, nakon toga su stavljeni na strašne muke – šibani su i udarani, a nakon toga zakopani u zemlju do pojasa i gađani kamenjem. Tokom ovog mučenja, preminuli su Filimon i Apfija, ali je Arhipa snašla još surovija sudbina. Njega su, jedna živog, izvadili iz rupe i ostavili djeci da se “igraju”. Predanje kaže da su upravo ona bila ta koja su ga izbola noževima i konačno usmrtila.

Ipak, kao onima koji nisu znali šta čine, Sveti Arhip je oprostio djeci ovaj strašan grijeh i mirno i radosno krenuo u susret svojim prijateljima Svetom Filimonu i Apfiji. Zato običaj kaže da se na današnji dan mire zavađeni i opraštaju greške onima koji su se o nas ogriješili.

Današnja molitva veoma je kratka i jednostavna. Predanje kaže da nju danas treba da izgovore svi ljudi koji su u nevoljama ili im je protekli period bio težak.

- Apostole Sveti Arhipe, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi :

SPC

svetac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац из БиХ осуђен у Америци на 10 година због дјечије порнографије

Svijet

Muškarac iz BiH osuđen u Americi na 10 godina zbog dječije pornografije

5 h

0
Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

Nauka i tehnologija

Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

12 h

0
Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу

Fudbal

Barsa nagovijestila čudo, Atletiko ipak u finalu

12 h

0
Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

Hronika

Dvije osobe poginule, trećoj se bore za život: Teška saobraćajna nesreća

13 h

0

Više iz rubrike

Данијела Маџар, специјалиста гинекологије и акушерства,

Društvo

Madžar za ATV: Vantjelesna trudnoća je potpuno ista kao i prirodno ostvarena trudnoća

13 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 18. kolu

15 h

0
Цвјећаре у БиХ на мети инспекције због употребе заштићене биљке

Društvo

Cvjećare u BiH na meti inspekcije zbog upotrebe zaštićene biljke

18 h

0
Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"

Društvo

Zloupotreba: "U mojoj firmi u posljednje četiri godine 48 odsto zaposlenih bilo na bolovanju"

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

11

54

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

11

54

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner