Uhapšen vozač iz Sjenice: Pokosio majku i dvoje djece na trotoaru

Pripadnici policije uhapsili su A. K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja kćerka L. K., dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život, saznaje Telegraf.
Do nesreće u Ulici Braće Čolović došlo je kada je osumnjičeni, usljed neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad „škodom“, izletio sa kolovoza na trotoar i direktno udario u majku i dvoje djece, nakon čega se zaustavio udarcem u betonsku banderu i drvo.
Nastradala E. K. bila je zaposlena kao policijska službenica u PS Sjenica, a u trenutku nesreće nalazila se van dužnosti. Ljekari su na licu mjesta mogli samo da konstatuju smrt majke i kćerke, dok je teško povrijeđeni dječak hitno transportovan u bolnicu u Užicu, gdje se ljekari bore za njegov život.
Uviđajem je rukovodio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu, piše Telegraf.
