Njemačka ostala bez kvalifikovanih radnika: Mnoge firme prestaju sa radom

U saopštenju se navodi da je u Saveznoj agenciji za zapošljavanje krajem decembra bilo registrovano 119.565 slobodnih radnih mjesta u ovom sektoru.

Mnoga preduzeća ne prijavljuju otvorena radna mjesta, što je dovelo do toga da Udruženje procijeni stvarni nedostatak na 200.000 radnika, što je nešto manje od prošlogodišnjeg nivoa.

Udruženje očekuje skroman rast prihoda zanatlija od jedan odsto u ovoj godini, prenijela je agencija DPA.

Broj zaposlenih u tom sektoru mogao bi da padne za 60.000 ove godine, uglavnom zbog penzionisanja i dobrovoljnog zatvaranja preduzeća, pošto vlasnici napuštaju zanatsku industriju.

Pod najvećim pritiskom su male firme, koje imaju do četiri zaposlena. Mnogi vlasnici odustaju od poslovanja jer ne mogu da pronađu nasljednike ili se suočavaju sa rastućim teretom birokratije, poreza, socijalnih doprinosa i troškova za energiju.