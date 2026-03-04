Cijene divljaju: Gas najskuplji u posljednje tri godine

Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, dok cijene gasa i nafte nadalje rastu zbog krize na Bliskom istoku i rasplamsavanja sukoba između Irana i savezničkih snaga Sjedinjenih Američkih Država i Izraela koji je ušao u peti dan.

Fjučersi evropskih cijena gasa su danas u jednom trenutku skočili na 61 evra za megavat-sat, što je najviša vrijednost za posljednje tri godine, a cijene nafte Brent je premašila 84 dolara po barelu.

Katar je u ponedjeljak obustavio kompletnu proizvodnju tečnog prirodnog gasa nakon iranskih napada dronovima na ključna postrojenja u Ras Lafanu i Mesaidu.

Na ovaj način je sa tržišta uklonjeno oko 20 odsto svjetske ponude LNG.

Pored toga, Iran je blokirao transport energenata kroz ključnu rutu preko Ormuskog moreuza, što je povećalo zabrinutost za snabdijevanje.

Nivo popunjenosti evropskih skladišta gasa iznosi 31 odsto, znatno manje u odnosu na 40 odsto u isto vrijeme prošle godine.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 časova porastao za 0,65 odsto na 23.892,25 poena, francuski SAS 40 za 0,23 odsto na 8.122,03 poena, dok je britanski FTSE 100 pao za 0,02 odsto na 10.477,76 poena, moskovski MOEX za 0,22 odsto na 2.819,56 poena.

Vrijednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je na sinoćnjem zatvaranju berzi pala za 0,83 odsto na 48.501,27 poena, S&P 500 za 0,94 odsto na 6.816,63 poena, a vrijednost indeksa Nasdaq za 1,02 odsto na 22.516,69 poena.

Evropski fjučersi gasa za april su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po cijeni od 58 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima, cijena sirove nafte je porasla na 76,186 dolara, a cijena nafte Brent na 83,225 dolara.

Cijena zlata je porasla na 5.156,02 dolara za trojsku uncu, a cijena pšenice na 5,7226 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrijednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks iznosi 1,16059 dolara, što je za 0,08 odsto manje nego na početku trgovine.