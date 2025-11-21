Cvijanović: U bošnjačkom političkom korpusu pršti perje, ali su u jednom složni

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da je podrška Branku Blanuši na predstojećim izborima u Srpskoj jedino aktuelno pitanje o kojem su složni svi u Sarajevu.

Cvijanovićeva je navela da u bošnjačkom političkom korpusu pršti perje i dodala da su stranke podijeljene, koalicije klimave, a vlast i opozicija smrtno posvađani.

"Jedino aktuelno pitanje oko kojeg su svi u Sarajevu složni jeste podrška Blanuši na predstojećim izborima u Srpskoj. Tu nema podjela - svi su na istoj strani", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".