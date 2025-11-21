Cvijanović: U bošnjačkom političkom korpusu pršti perje, ali su u jednom složni

Izvor:
ATV
21.11.2025
16:13
Komentari:0
Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da je podrška Branku Blanuši na predstojećim izborima u Srpskoj jedino aktuelno pitanje o kojem su složni svi u Sarajevu.
Cvijanovićeva je navela da u bošnjačkom političkom korpusu pršti perje i dodala da su stranke podijeljene, koalicije klimave, a vlast i opozicija smrtno posvađani.
"Jedino aktuelno pitanje oko kojeg su svi u Sarajevu složni jeste podrška Blanuši na predstojećim izborima u Srpskoj. Tu nema podjela - svi su na istoj strani", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Republika Srpska danas obilježava 30 godina od odbrane svojih sjeverozapadnih granica od hrvatske agresije.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 18, 2025
Zahvaljujući herojskom otporu naših boraca, u septembru 1995. odbranjene su opštine Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica.
Neka je vječna slava i hvala junacima!
BiH
5 h0
BiH
5 h0
BiH
5 h0
BiH
8 h0
Najnovije
Najčitanije
18
30
18
27
18
20
18
17
18
13
Trenutno na programu