Cvijanović: Srpska slavi mir, a FBiH početak rata

Izvor:

ATV

21.11.2025

13:31

Цвијановић: Српска слави мир, а ФБиХ почетак рата
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da BiH nema zakon o praznicima i ne postoji nijedan datum iz prošlosti koji zajednički obilježavaju oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda.

Kazala je da Republika Srpska danas obilježava 30. godišnjicu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

''U Republici Srpskoj 21. novembar je praznik i neradni dan, jer slavimo mir i sporazum koji je okončao ratni sukob, ljudske patnje i razaranje. U Federaciji BiH ovaj datum je običan radni dan. S druge strane, Federacija BiH se priprema za proslavu 25. novembra, takozvanog "dana državnosti BiH", koji Republika Srpska ne obilježava, niti prepoznaje kao zajednički praznik'', napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Podsjetila je da se obilježavanje 25. novembra zasniva na godišnjici prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a iz 1943. godine, koji je organizovala Komunistička partija Jugoslavije.

''I predstavlja isključivo komunističku istorijsku zaostavštinu. Umjesto datuma kada je završen rat, u Federaciji BiH slave komunistički praznik - 25. novembar, ali i dan kada je 1992. godine počeo rat u BiH, ubistvom srpskog svata u Sarajevu - 1. mart. Ova dva datuma se uporno pokušavaju nametnuti kao zajednički praznici BiH, iako BiH nema zakon o praznicima'', rekla je Cvijanovićeva.

Милорад ДОдик-04092025

Republika Srpska

Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

Dodala je da Republika Srpska obilježavanjem godišnjice Dejtonskog sporazuma potvrđuje svoju čvrstu opredijeljenost ka miru i stabilnosti.

''Nažalost, grube intervencije koje je ovaj sporazum pretrpio u protekle tri decenije dramatično su izmijenile praksu, iznevjerile očekivanja, te narušile prvobitni dogovor koji je sadržio volju sva tri konstitutivna naroda u BiH, kao i njihovo međusobno povjerenje'', zaključila je Cvijanovićeva.

