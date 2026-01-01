Uhapšene dvije osobe zbog razbojništva nad radnikom šumskog gazdinstva u Rogatici

Izvor:
SRNA
01.01.2026
12:59
Komentari:1
Policija je uhapsila lica čiji su inicijali N.A. i D.A. iz Rogatice zbog fizičkog napada i razbojništva nad radnikom šumskog gazdinstva.
Lica su osumnjičena da su juče u Rogatici napala radnika šumskog gazdinstva inicijala M.M, te mu oduzela mobilni telefon i ključeve od vozila u vlasništvu gazdinstva iz kojeg su ukrala termovizijski osmatrač, kameru i dvogled, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Osumnjičeni su vozilo ostavili na području opštine Rogatica.
Oni se terete za krivična djela razbojništvo i tjelesna povreda.
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
