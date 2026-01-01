Logo
Uhapšene dvije osobe zbog razbojništva nad radnikom šumskog gazdinstva u Rogatici

Izvor:

SRNA

01.01.2026

12:59

Komentari:

1
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Policija je uhapsila lica čiji su inicijali N.A. i D.A. iz Rogatice zbog fizičkog napada i razbojništva nad radnikom šumskog gazdinstva.

Lica su osumnjičena da su juče u Rogatici napala radnika šumskog gazdinstva inicijala M.M, te mu oduzela mobilni telefon i ključeve od vozila u vlasništvu gazdinstva iz kojeg su ukrala termovizijski osmatrač, kameru i dvogled, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Петарде

Srbija

Dva dječaka zadobila teške povrede očiju i lica zbog eksplozije petardi

Osumnjičeni su vozilo ostavili na području opštine Rogatica.

Oni se terete za krivična djela razbojništvo i tjelesna povreda.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Tagovi:

Rogatica

razbojništvo

hapšenje

Radnik

šumsko gazdinstvo

