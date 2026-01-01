Logo
Teška nesreća kod Dervente, poginuo vozač automobila

Izvor:

ATV

01.01.2026

10:53

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Foto: ATV

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novogodišnjoj noći poginuo je vozač inicijala B.V. u mjestu Živinice kod Dervente.

"Nesreća se dogodila oko 03.25 na magistralnom putu Derventa-Doboj u mjestu Živinice, kada je automobil citroen sletio sa kolovoza", saopšteno je iz MUP-a Srpske.

срећка

Zanimljivosti

Ušla na pumpu da sipa gorivo, pa osvojila 240.000 evra: Nadzorna kamera snimila reakciju

Automobilom je upravljao B.V., koji je poginuo.

Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta nesreće.

Đogani

Scena

Još jedan skandal za NG - Đogani prekinuo koncert: Organizator je pobjegao sa parama

