Teška nesreća kod Dervente, poginuo vozač automobila

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novogodišnjoj noći poginuo je vozač inicijala B.V. u mjestu Živinice kod Dervente.

"Nesreća se dogodila oko 03.25 na magistralnom putu Derventa-Doboj u mjestu Živinice, kada je automobil citroen sletio sa kolovoza", saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Automobilom je upravljao B.V., koji je poginuo.

Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta nesreće.