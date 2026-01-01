Teška nesreća kod Dervente, poginuo vozač automobila

Izvor:
ATV
01.01.2026
10:53
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novogodišnjoj noći poginuo je vozač inicijala B.V. u mjestu Živinice kod Dervente.
"Nesreća se dogodila oko 03.25 na magistralnom putu Derventa-Doboj u mjestu Živinice, kada je automobil citroen sletio sa kolovoza", saopšteno je iz MUP-a Srpske.
Automobilom je upravljao B.V., koji je poginuo.
Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta nesreće.
