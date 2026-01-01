Logo
Large banner

Stravična noć u Njemačkoj: Vatromet ubio dva mladića, više povrijeđenih

Izvor:

Kurir

01.01.2026

09:02

Komentari:

0
Стравична ноћ у Њемачкој: Ватромет убио два младића, више повријеђених

Dva osamnaestogodišnjaka su poginula u Bilefeldu u novogodišnjoj noći pošto ih je pogodio vatromet domaće izrade.

Policija je objasnila da su vatromet domaće izrade aktivirali na različitim lokacijama. Tom prilikom su zadobili smrtonosne povrede lica.

Prema informacijama koje je dobio Bild, jedan od mladića je oko 23 časa postavio cijev u pijesak igrališta u Bilefeldu i napunio je eksplozivom. Nešto prije 23.30 časova, detonirao je napravu. Eksplodirala je "pravo ispred njegovog lica", kako je svjedok rekao Bildu.

Beba

Društvo

Prva beba u Srpskoj je djevojčica Danijela

U Berlinu je pet osoba sa povredama od vatrometa primljeno na hitnu pomoć Unfalkrankenhausa (Bolnice za nesreće) u novogodišnjoj noći do 22.30. Dvije od njih su teško povrijeđene.

U Lajpcigu je šesnaestogodišnja djevojčica teško povrijedila ruku dok je pokušavala da zapali vatromet koji nije dozvoljen u Njemačkoj. Tinejdžerka je u eksploziji izgubila mali prst i delove domalog prsta, saopštila je policija.

Podijeli:

Tagovi:

vatromet

Njemačka

pogibija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

beba bebe porodilište

Društvo

Prva beba u Srpskoj je djevojčica Danijela

2 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Prvi snimci sa lica mjesta: Ima mrtvih u velikoj eksploziji na dočeku Nove godine

3 h

0
Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

Svijet

Putin čestitao građanima Novu godinu: Rusija će ostvariti sve svoje ciljeve

3 h

0
У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

Scena

U 2026. godini estrada zgrnula bogatstvo: Evo koliko su zaradili u najluđoj noći

3 h

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Prvi snimci sa lica mjesta: Ima mrtvih u velikoj eksploziji na dočeku Nove godine

3 h

0
Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

Svijet

Putin čestitao građanima Novu godinu: Rusija će ostvariti sve svoje ciljeve

3 h

0
Американци поново напали бродове у Тихом океану, трага се за преживјелима

Svijet

Amerikanci ponovo napali brodove u Tihom okeanu, traga se za preživjelima

3 h

0
Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих

Svijet

Užas na proslavi Nove godine: Velika eksplozija u švajcarskom zimovalištu, ima mrtvih

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

55

Stravične brojke u Švajcarskoj: Desetine poginulih!

11

46

Sirijski bombaš samoubica htio ući u crkvu. Nije uspio, aktivirao je bombu na ulici

11

41

Karleuša otkrila detalje intime s Duškom: Nismo imali odnos...

11

39

Bugarska zvanično prešla na evro

11

27

Džejms Naneli novi košarkaš AEK-a iz Atine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner