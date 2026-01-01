Stravična noć u Njemačkoj: Vatromet ubio dva mladića, više povrijeđenih

Dva osamnaestogodišnjaka su poginula u Bilefeldu u novogodišnjoj noći pošto ih je pogodio vatromet domaće izrade.

Policija je objasnila da su vatromet domaće izrade aktivirali na različitim lokacijama. Tom prilikom su zadobili smrtonosne povrede lica.

Prema informacijama koje je dobio Bild, jedan od mladića je oko 23 časa postavio cijev u pijesak igrališta u Bilefeldu i napunio je eksplozivom. Nešto prije 23.30 časova, detonirao je napravu. Eksplodirala je "pravo ispred njegovog lica", kako je svjedok rekao Bildu.

U Berlinu je pet osoba sa povredama od vatrometa primljeno na hitnu pomoć Unfalkrankenhausa (Bolnice za nesreće) u novogodišnjoj noći do 22.30. Dvije od njih su teško povrijeđene.

U Lajpcigu je šesnaestogodišnja djevojčica teško povrijedila ruku dok je pokušavala da zapali vatromet koji nije dozvoljen u Njemačkoj. Tinejdžerka je u eksploziji izgubila mali prst i delove domalog prsta, saopštila je policija.