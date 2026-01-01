Logo
Putin čestitao građanima Novu godinu: Rusija će ostvariti sve svoje ciljeve

Izvor:

SRNA

01.01.2026

08:34

Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je građanima Novu godinu. Čestitku su prvi čuli stanovnici Kamčatke i Čukotke.

U poruci građanima, predsjednik je rekao da ruski narod svojim uspjesima piše nova poglavlja u hiljadugodišnjoj istoriji zemlje.

Učesnici Specijalne vojne operacije preuzeli su na sebe odgovornost da se bore za domovinu, rekao je Putin, dodajući da Rusija vjeruje u svoje borce i u pobjedu.

Milioni ljudi širom Rusije su uz vas - misle na vas, saosećaju sa vama, nadaju vam se. Ujedinjeni smo u iskrenoj, nesebičnoj i predanoj ljubavi prema Rusiji, naglasio je.

- Želim vam zdravlje i sreću, međusobno razumijevanje i prosperitet, ljubav koja inspiriše. Neka naša tradicija, vjera i sjećanje ujedinjuju sve generacije i uvijek nas podržavaju - navodi se u tradicionalnom Putinovom obraćanju iz Kremlja.

Prema njegovim riječima, snaga ruskog jedinstva definiše suverenitet i bezbjednost Rusije, njen razvoj i budućnost.

Rusija, naglasio je, ostvariće postavljene ciljeve i krenuti napred.

- Zajedno svi činimo jednu veliku porodicu, snažnu i ujedinjenu, i zato ćemo nastaviti da radimo i gradimo, ostvarujemo ciljeve koje smo postavili i idemo naprijed zbog naše djece i unučadi, zbog naše velike Rusije - rekao je on.

Tagovi:

Vladimir Putin

Nova godina

čestitka

