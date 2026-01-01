Amerikanci ponovo napali brodove u Tihom okeanu, traga se za preživjelima

Američka obalna straža traga za preživjelima nakon američkog vojnog udara na konvoj plovila osumnjičenih za krijumčarenje droge u Tihom okeanu, saopštili su američki zvaničnici u srijedu.

U saopštenju, Južna komanda američke vojske navela je da je napad izvršen na tri plovila.

- Tri narkoterorista na prvom plovilu ubijena su u prvom okršaju. Preostali narkoteroristi napustili su druga dva plovila, skočili u more i udaljili se prije naknadnih dejstava koja su potopila njihova plovila - objavila je Južna komanda na mreži X.

Potraga za preživjelima

Kasnije je saopšteno da je izveden napad i na dva dodatna plovila, u kojem je ubijeno pet osoba. Nije precizirano gd‌je su napadi izvršeni.

Američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da je osam osoba napustilo svoja plovila i da se za njima traga.

Obalna straža za Rojters je izjavila da je rasporedila avion C-130 u potrazi za preživjelima i da sarađuje s plovilima u tom području.

Ovo nije prvi put da su ljudi preživjeli američke vojne napade tokom administracije Donalda Trampa. U oktobru su dvije osobe repatrirane u svoje matične zemlje nakon što su preživjele američki vojni udar, a kasnije tog mjeseca meksičke vlasti pokrenule su akciju potrage i spašavanja nakon još jednog udara, u kojem je ostao jedan preživjeli koji nije pronađen.

Odluka da se napadnu plovila, ali ne i preživjeli, uslijedila je nakon što je u septembru otkriveno da je američka vojska izvršila naknadni udar na plovilo osumnjičeno za krijumčarenje droge, na kojem su se nalazila dva preživjela.

Kampanja protiv krijumčarenja

Smrtonosni napadi na plovila povezana s krijumčarenjem droge dio su šire kampanje za koju administracija Donalda Trampa tvrdi da ima za cilj presijecanje dotoka ilegalnih droga. Pravni stručnjaci i demokratski zakonodavci doveli su u pitanje zakonitost tih napada.

Napadi se odvijaju u jeku kampanje pritiska na vladu venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i masovnog gomilanja američkih vojnih snaga u regiji.