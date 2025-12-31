Logo
Large banner

Podignuta optužnica protiv direktora škole zbog seksualnog uznemiravanja

Izvor:

Avaz

31.12.2025

15:46

Komentari:

0
Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dejana Mikulića za seksualno i uznemiravanje na osnovu pola učenica i nastavnice Srednje muzičke škole u Tuzli u periodu dok je bio direktor ove škole.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva Mikulić se tereti da je tokom 2023. i 2024. godine, u svojstvu direktora Srednje muzičke škole u Tuzli, kontinuirano i u više navrata, svjesno koristeći položaj nadređenosti, neprimjerenim d‌jelovanjem i postupcima, neodgovorno se ponašao prema učenicama i nastavnici ove škole na osnovu spola, čime je kod njih izazvao osjećaj uznemirenosti, stida i poniženosti.

мапа ризичних земаља

Svijet

SAD objavile mapu rizičnih zemalja za 2026: Gd‌je su BiH i zemlje regiona

- Optuženi se tereti da je na osnovu pola vršio uznemiravanje i seksualno uznemiravanje čime je izazivao zastrašujući i ponižavajući osjećaj uznemirenosti te tako ugrozio mir i duševno zdravlje drugog - stoji u saopštenju.

Mikulić je optužen da je počinio produženo krivično d‌jelo iz člana Zakona o ravnopravnosti polova u BiH.

Полиција Србија

Hronika

Policajac izvršio samoubistvo službenim pištoljem

Podijeli:

Tagovi:

Optužnica

seksualno uznemiravanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цијена прасића шокантно ниска, ево шта је разлог

Društvo

Cijena prasića šokantno niska, evo šta je razlog

2 h

0
Пике се враћа професионалном фудбалу након 3 године пензије

Fudbal

Pike se vraća profesionalnom fudbalu nakon 3 godine penzije

2 h

0
Метеоролози предвиђају шок промјену: Европа се дијели на 2 дијела, ево гд‌је спада Балкан

Društvo

Meteorolozi predviđaju šok promjenu: Evropa se dijeli na 2 dijela, evo gd‌je spada Balkan

2 h

0
Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

Srbija

Tragičan kraj potrage za Jovanom (20) koji je nestao nakon što je otišao na žurku

3 h

0

Više iz rubrike

Полицајац извршио самоубиство службеним пиштољем

Hronika

Policajac izvršio samoubistvo službenim pištoljem

2 h

0
Заплијењена већа количина психоактивних супстанци, ухапшена Американка

Hronika

Zaplijenjena veća količina psihoaktivnih supstanci, uhapšena Amerikanka

5 h

0
Гачанин покушао украсти гориво

Hronika

Gačanin pokušao ukrasti gorivo

7 h

0
Ухапшена двојица Албанаца због 30 килограма кокаина

Hronika

Uhapšena dvojica Albanaca zbog 30 kilograma kokaina

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

16

Hapšenje u komšiluku, pogledajte kakvu je eksploziju izazvao na školskom igralištu

18

14

Na Dan Republike Srpske izmjena režima saobraćaja u Banjaluci: Pogledajte u kojim ulicama

18

04

Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

18

02

Ova 3 znaka imaju najjaču intuiciju, mogu da predosjete budućnost

17

52

Evo kako je nastala ruska salata: Originalni recept niko ne zna, a slavlje ne može da prođe bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner