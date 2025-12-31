Podignuta optužnica protiv direktora škole zbog seksualnog uznemiravanja

Izvor:
Avaz
31.12.2025
15:46
Komentari:0
Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dejana Mikulića za seksualno i uznemiravanje na osnovu pola učenica i nastavnice Srednje muzičke škole u Tuzli u periodu dok je bio direktor ove škole.
Kako je saopšteno iz Tužilaštva Mikulić se tereti da je tokom 2023. i 2024. godine, u svojstvu direktora Srednje muzičke škole u Tuzli, kontinuirano i u više navrata, svjesno koristeći položaj nadređenosti, neprimjerenim djelovanjem i postupcima, neodgovorno se ponašao prema učenicama i nastavnici ove škole na osnovu spola, čime je kod njih izazvao osjećaj uznemirenosti, stida i poniženosti.
Svijet
SAD objavile mapu rizičnih zemalja za 2026: Gdje su BiH i zemlje regiona
- Optuženi se tereti da je na osnovu pola vršio uznemiravanje i seksualno uznemiravanje čime je izazivao zastrašujući i ponižavajući osjećaj uznemirenosti te tako ugrozio mir i duševno zdravlje drugog - stoji u saopštenju.
Mikulić je optužen da je počinio produženo krivično djelo iz člana Zakona o ravnopravnosti polova u BiH.
Hronika
Policajac izvršio samoubistvo službenim pištoljem
Društvo
2 h0
Fudbal
2 h0
Društvo
2 h0
Srbija
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
16
18
14
18
04
18
02
17
52
Trenutno na programu