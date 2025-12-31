Cijena prasića šokantno niska, evo šta je razlog

U ovo doba, ranijih godina, cijena prasića po kilogramu žive vage rasla je, praktično, na sedmičnom nivou.

Takva su bila predviđanja i pred ove praznike, ali će, po svemu sudeći, cijena prasića zabilježiti rekordno nizak nivo, kad je riječ o periodu godine u kojem građani proslavljaju Božić i nekoliko slava.

Kako nam je potvrđeno u Udruženju uzgajivača svinja Srpske, kilogram, u prosjeku, trenutno košta 5-5,5 KM. To je čak jeftinije nego unazad mjesec i po dana, kada je kilogram žive vage u prosjeku koštao oko 6 KM.

U međuvremenu, preprodavci su ovu robu nudili i daleko skuplje, ali je riječ o prodaji jednog ili nekoliko komada, pa ako prođe – prođe.

Mišo Maljčić, predsjednik pomenutog udruženja, ističe da se gotovo ne pamti ovakva situacija, odnosno ovakva cijena prasića, i to pred praznike.

Podsjeća da je, pred Božić ranijih godina, kilogram žive vage išao i do 12 KM…

– Ako se po jutru dan poznaje, ove godine, pred Božić, prasići teško da će biti značajnije skuplji nego sad – razočaran je Maljčić.

Kako kaže, tražnja za ovom robom je nezapamćeno loša, što utiče i na cijenu, piše Srpskainfo.

– Domaće robe ima dosta, ali je niko neće. Račun su nam pomrsili prasići iz uvoza, koji su preplavili naše tržište. Oni su uvezeni prije nekih dvadesetak dana i do sada su bili u karantinu. Sad ih kupuju pečenjare. Takođe, eksplodirao je i uvoz očišćenje prasadi. Uprkos izuzetno niskoj cijeni, interes građana za domaće prasiće gotovo da ne postoji – objašnjava Maljčić.

Naglašava da se izjalovio plan domaćih uzgajivača da bar pred praznike nešto zarade.

– Višim cijenama u ovo doba godine, mi, praktično, pokrivamo loše poslovanje tokom jeseni. Međutim, sad je tražnja domaćih prasića, praktično, na nivou tražnje kad nema nikakvih slavlja, samim tim ni interesa za ovom robom. Uvoz nas je dokusurio – poručuje Maljčić.

Na stočnoj pijaci u Bijeljini, kilogram žive vage prasića košta 6 KM.