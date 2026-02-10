Mazalica: Nećemo podržati inicijativu opozicionih poslanika

Izvor:
ATV
10.02.2026
14:06
Nećemo podržati informaciju o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede, rekao je šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.
Neki od opozicionih poslanika danas nisu došli na Kolegiju i pitali o kakvoj inicijativi se radi, a njihova je ideja", rekao je Mazalica.
Podsjećamo, Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je zakazao 31. posebnu sjednicu Narodne skupštine za utorak, 17. februar 2026. godine, sa početkom u 10.00 časova, a po njenom okončanju biće nastavljena Sedamnaesta redovna sjednica.
Na kolegijumu je utvrđen i prijedlog dnevnog reda na kojem se nalazi Informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede.
