Mazalica: Nećemo podržati inicijativu opozicionih poslanika

ATV

ATV

10.02.2026

14:06

Foto: ATV

Nećemo podržati informaciju o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede, rekao je šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.

Neki od opozicionih poslanika danas nisu došli na Kolegiju i pitali o kakvoj inicijativi se radi, a njihova je ideja", rekao je Mazalica.

колегијум нс рс

Republika Srpska

Zakazana posebna sjednica Narodne skupštine

Podsjećamo, Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je zakazao 31. posebnu sjednicu Narodne skupštine za utorak, 17. februar 2026. godine, sa početkom u 10.00 časova, a po njenom okončanju biće nastavljena Sedamnaesta redovna sjednica.

Na kolegijumu je utvrđen i prijedlog dnevnog reda na kojem se nalazi Informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede.

