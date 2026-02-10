Mazalica: Nećemo podržati inicijativu opozicionih poslanika

Nećemo podržati informaciju o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede, rekao je šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.

Neki od opozicionih poslanika danas nisu došli na Kolegiju i pitali o kakvoj inicijativi se radi, a njihova je ideja", rekao je Mazalica.

Republika Srpska Zakazana posebna sjednica Narodne skupštine

Podsjećamo, Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je zakazao 31. posebnu sjednicu Narodne skupštine za utorak, 17. februar 2026. godine, sa početkom u 10.00 časova, a po njenom okončanju biće nastavljena Sedamnaesta redovna sjednica.

Na kolegijumu je utvrđen i prijedlog dnevnog reda na kojem se nalazi Informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede.