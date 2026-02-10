Ubio muškarca i ostavio na stubištu zgrade: Evo kakvu je presudu dobio

Kantonalni sud u Tuzli izrekao je prvostepenu, nepravosnažnu presudu Erdžanu Buljubašiću, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i dva mjeseca zbog ubistva počinjenog u sticaju sa krivičnim djelom posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga.

Sud je Buljubašiću za krivično djelo ubistvo izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, dok mu je za krivično djelo posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga utvrđena kazna od četiri mjeseca zatvora. Primjenom odredbi o sticaju, izrečena mu je jedinstvena zatvorska kazna od 10 godina i dva mjeseca, saopšteno je iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Prema presudi, zločin je počinjen 22. februara 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima, u stanu optuženog u tuzlanskom naselju Stupine. Nakon što je u stan došao oštećeni S. S., Buljubašić mu je nožem zadao ubod u lijevu natkoljenicu, usljed čega je došlo do obilnog krvarenja.

Hronika Taksista izboden nasred ulice

Nakon napada, optuženi je oštećenog umotao u deku i ostavio u stubištu zgrade, a potom pokušao očistiti i prikriti tragove krvi. Oštećeni je preminuo u stubištu zgrade usljed masivnog iskrvarenja, nastalog kao posljedica oštećenja butne arterije.

Sud je utvrdio i da je optuženi u svom stanu neovlašteno posjedovao određenu količinu opojne droge, čime je počinio i drugo krivično djelo.

Nakon izricanja presude, Buljubašiću je produžen pritvor, koji može trajati najduže devet mjeseci, računajući od dana izricanja presude.