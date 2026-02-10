Ubio muškarca i ostavio na stubištu zgrade: Evo kakvu je presudu dobio

Izvor:
ATV
10.02.2026
15:34
Komentari:0
Kantonalni sud u Tuzli izrekao je prvostepenu, nepravosnažnu presudu Erdžanu Buljubašiću, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i dva mjeseca zbog ubistva počinjenog u sticaju sa krivičnim djelom posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga.
Sud je Buljubašiću za krivično djelo ubistvo izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, dok mu je za krivično djelo posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga utvrđena kazna od četiri mjeseca zatvora. Primjenom odredbi o sticaju, izrečena mu je jedinstvena zatvorska kazna od 10 godina i dva mjeseca, saopšteno je iz Kantonalnog suda u Tuzli.
Prema presudi, zločin je počinjen 22. februara 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima, u stanu optuženog u tuzlanskom naselju Stupine. Nakon što je u stan došao oštećeni S. S., Buljubašić mu je nožem zadao ubod u lijevu natkoljenicu, usljed čega je došlo do obilnog krvarenja.
Hronika
Taksista izboden nasred ulice
Nakon napada, optuženi je oštećenog umotao u deku i ostavio u stubištu zgrade, a potom pokušao očistiti i prikriti tragove krvi. Oštećeni je preminuo u stubištu zgrade usljed masivnog iskrvarenja, nastalog kao posljedica oštećenja butne arterije.
Sud je utvrdio i da je optuženi u svom stanu neovlašteno posjedovao određenu količinu opojne droge, čime je počinio i drugo krivično djelo.
Nakon izricanja presude, Buljubašiću je produžen pritvor, koji može trajati najduže devet mjeseci, računajući od dana izricanja presude.
Najnovije
Najčitanije
16
23
16
19
16
18
16
07
16
04
Trenutno na programu