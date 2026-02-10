Lažnom prodajom stana ženu prevarili za 179.000 KM

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Danijela Džafića i Merima Cerića zbog lažne prodaje stana, čime su žrtvu oštetili za 179.000 KM.

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu obojici na teret stavlja krivično djelo prevare, dok je Džafić optužen i za ugrožavanje sigurnosti.

”Optuženima se na teret stavlja da su od septembra 2021. do jula 2022. godine, prevarili žensku osobu nudeći joj stanove na prodaju. Oštećena je, vjerujući da kupuje stan, uplatila 179.000 KM optuženima. Kada je pokušala useliti u jedan od ponuđenih stanova, saznala je da optuženi nisu ovlašteni za njegovu prodaju. Nakon toga su odbili potpisati potvrde o prijemu novca i prestali se javljati”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

Dodaju da je Džafić optužen i za ozbiljne prijetnje koje je uputio oštećenoj.

”Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje 12 svjedoka, vještaka iz Sektora kriminalističke policije i izvođenje oko 60 materijalnih dokaza”, navode u Tužilaštvu.