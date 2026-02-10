Opljačkan trebinjski restoran, ukradeno oko 2.000 KM: Osumnjičeni ekspresno priveden

Izvor:
ATV
10.02.2026
11:55
Komentari:0
Trebinjska policija uhapsila je Bilećanina osumnjičenog za krađu, a kako ATV nezvanično saznaje opljačkan je resoran u ovom gradu.
"Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su identifikovali i lišili slobode lice inicijala V. B. iz Bileće zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Teška krađa“ iz člana 226. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Policijski službenici su 09. februara zaprimili prijavu da je izvršena provala u jedan ugostiteljski objekat u Trebinju kojom prilikom je otuđen novac", rečeno je iz PU Trebinje.
Kako saznajemo, iz restorana je ukradeno oko 2.000 maraka.
O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela „Teška krađa“ iz člana 226. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
Svijet
20 h0
Hronika
6 d0
Region
6 d0
Srbija
1 sedm0
Hronika
8 h0
Hronika
9 h0
Hronika
17 h0
Hronika
20 h0
Najnovije
Najčitanije
16
23
16
19
16
18
16
07
16
04
Trenutno na programu