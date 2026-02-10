Opljačkan trebinjski restoran, ukradeno oko 2.000 KM: Osumnjičeni ekspresno priveden

Logo
Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

Trebinjska policija uhapsila je Bilećanina osumnjičenog za krađu, a kako ATV nezvanično saznaje opljačkan je resoran u ovom gradu.

Rasvijetljeno krivično djelo par sati nakon prijave

"Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su identifikovali i lišili slobode lice inicijala V. B. iz Bileće zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Teška krađa“ iz člana 226. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Policijski službenici su 09. februara zaprimili prijavu da je izvršena provala u jedan ugostiteljski objekat u Trebinju kojom prilikom je otuđen novac", rečeno je iz PU Trebinje.

Kako saznajemo, iz restorana je ukradeno oko 2.000 maraka.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela „Teška krađa“ iz člana 226. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

