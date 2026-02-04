Lopovi uhvaćeni na djelu pa skočili s balkona, ima povrijeđenih

Zagrebačka policija okončala je kriminalističku obradu nad 37-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za dvije teške krađe provaljivanjem počinjene na štetu tri žene starosti 34, 58 i 63 godine.

Sumnja se da je osumnjičeni na 25. decembra 2025. godine, u popodnevnim časovima, provalio u kuću u vlasništvu 34-godišnje žene na zagrebačkoj Peščenici. Nasilno je otvorio prozor koji je bio na kip te ušao u prizemlje, odakle je iz više prostorija ukrao novac, nakit, odjeću, parfeme i druge predmete, nakon čega je pobjegao.

Takođe se sumnja da je, zajedno sa još jednom za sada nepoznatom osobom, 29. januara ove godine u večernjim časovima došao do stana na Peščenici u vlasništvu 63-godišnje žene. Tamo su se popeli na balkon te potiskivanjem otvorili balkonska vrata i ušli u prostoriju.

Scena Estradni menadžer šokirao tvrdnjama: Čola zbog brata vraćao dugove zelenašima

Iz prostorije koju koristi 58-godišnja žena, osumnjičeni je otuđio novac i nakit. Počinioce je u tome zatekao 38-godišnji član porodice vlasnice stana, zbog čega su skočili s balkona. Jedan od njih je pobjegao, dok se 37-godišnjak prilikom skoka s balkona povrijedio, ali je uprkos tome nastavio bijeg.

Član porodice je potrčao za njim, sustigao ga i zajedno sa otuđenim predmetima zadržao u obližnjoj ulici do dolaska policijskih službenika. Počiniocu je ljekarska pomoć pružena u Kliničkoj bolnici „Merkur“, gdje je utvrđeno da je teško povrijeđen.

Savjeti Ovih 6 rasa pasa koje ćete uništiti ako ih ostavite same

Materijalna šteta nastala izvršenjem krivičnih djela iznosi oko 1.600 evra.

Nakon okončane kriminalističke obrade, osumnjičeni muškarac je predat pritvorskom nadzorniku, dok je poseban izvještaj dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu u Zagrebu, prenosi Dnevnik.hr.