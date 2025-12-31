Logo
Large banner

Pike se vraća profesionalnom fudbalu nakon 3 godine penzije

Izvor:

B92

31.12.2025

15:21

Komentari:

0
Пике се враћа професионалном фудбалу након 3 године пензије

U samom finišu 2025. godine iz Španije stiže iznenađujuća vijest – Đerar Pike, odlučio je da se vrati profesionalnom fudbalu, iako je karijeru završio krajem 2022. godine.

Pike neće igrati revijalno niti u Kraljevskoj ligi fudbala 7 na 7 koju je sam osnovao, već se vraća u takmičarski ritam u drugoj ligi Španije.

Nekadašnji stub odbrane Barselone i španske reprezentacije, potpisao je za FK Andoru, klub čiji je vlasnik od 2018. godine, kada ga je preko kompanije Kosmos preuzeo iz pete divizije.

Prema navodima katalonskih medija, Pike bi mogao da debituje već 4. januara 2026. godine, na gostovanju protiv AD Seute u 20. kolu drugoligaškog takmičenja.

pike

Fudbal

Pike zaplakao na suđenju: To mi niko ne može vratiti

Bivši španski reprezentativac upisao je 102 nastupa i postigao pet golova u dresu „crvene furije“, dok je u Barseloni ostavio neizbrisiv trag.

Prilikom oproštaja od fudbala na Kamp Nou u novembru 2022. godine poručio je navijačima da će se jednog dana vratiti, naglasivši da Barselonu nikada neće napustiti – ni kao čovjek, ni kao ideja.

Pored povratka na teren, Pike i dalje izaziva pažnju svojim stavovima o modernom fudbalu. Nedavno je u podkastu Ikera Kasiljasa ponovo govorio o potrebi promjena, predlažući da utakmice koje se završe rezultatom 0:0 ne donose bodove nijednoj ekipi, jer, kako ističe, fudbal mora ostati prije svega – zabava, piše B92.

Default Image

Fudbal

Pike ime revolucionarnu ideju: Evo kako bi stao u kraj ''dosadnim'' utakmicama

Povratak jednog od najvećih defanzivaca Barselone ovog vijeka svakako će obilježiti početak 2026. godine i privući veliku pažnju javnosti, ali i ljubitelja fudbala širom Španije.

Podijeli:

Tagovi:

Đerar Pike

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fudbal

Novi skandal u španskom fudbalu: Pike pod istragom

1 god

0
Шакира поново о Пикеу: Жртвовала сам доста тога, била сам лојална

Scena

Šakira ponovo o Pikeu: Žrtvovala sam dosta toga, bila sam lojalna

1 god

0
Шакира коначно проговорила да ли је Пикеа одала теглица џема

Scena

Šakira konačno progovorila da li je Pikea odala teglica džema

1 god

0
Пике оплео по Лапорти и Барселони: Какав Халанд, изађи и реци истину!

Fudbal

Pike opleo po Laporti i Barseloni: Kakav Haland, izađi i reci istinu!

1 god

0

Više iz rubrike

Гол какав Роналдо није дао никада прије

Fudbal

Gol kakav Ronaldo nije dao nikada prije

3 h

0
Најгора Фиорентина у историји постојања клуба

Fudbal

Najgora Fiorentina u istoriji postojanja kluba

4 h

0
Легендарни Роберто Карлос хитно оперисан

Fudbal

Legendarni Roberto Karlos hitno operisan

5 h

0
Умрла легенда загребачког Динама

Fudbal

Umrla legenda zagrebačkog Dinama

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

16

Hapšenje u komšiluku, pogledajte kakvu je eksploziju izazvao na školskom igralištu

18

14

Na Dan Republike Srpske izmjena režima saobraćaja u Banjaluci: Pogledajte u kojim ulicama

18

04

Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

18

02

Ova 3 znaka imaju najjaču intuiciju, mogu da predosjete budućnost

17

52

Evo kako je nastala ruska salata: Originalni recept niko ne zna, a slavlje ne može da prođe bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner