Olimpijcima pucaju medalje, od čega su zapravo napravljene?

Indeks

Indeks

10.02.2026

14:18

Foto: pexels/Anna Shvets

Iako na prvi pogled izgledaju kao da su izrađene od čistog zlata, medalje koje će sportaši podizati na pobjedničkom postolju na Zimskim olimpijskim igrama 2026. pokazale su se problematičnima - jer pucaju.

Nizozemska brza klizačica Juta Lerdam (27), koja je u Milanu i Cortini d'Ampezzo osvojila svoje prvo olimpijsko zlato na 1000 metara, postavivši pritom novi olimpijski rekord (1:12.31), doživjela je neugodno iznenađenje. Tokom snimanja videa koji je podijelila s milionima pratilaca na društvenim mrežama, medalja joj je pukla u rukama.

"Htjela sam vam ovo pokazati jer ovo je nevjerojatno! Ja sam olimpijska pobjednica. Ovo je stvarno", rekla je Lerdam kroz suze radosnice, no trenutak slavlja prekinuo je šok - zlatna medalja se prelomila.

Pucaju i druge medalje

Lerdam nije jedina. Američkoj skijašici Brezi Johnson takođe je pukla zlatna medalja, a njemačkom biatloncu Justusu Strelov medalja se slomila kad mu je pala tokom slavlja. Švedska skijašica trkačica Eba Anderson doživjela je isto. Zbog sve učestalijih slučajeva, javnost traži objašnjenje od organizatora.

Na upite novinara reagirao je Andrea Francisi, glavni operativni direktor Igara: "Potpuno smo svjesni situacije. Istražujemo u čemu je tačno problem. Posvetit ćemo maksimalnu pozornost medaljama kako bi sve bilo savršeno jer je ovo jedna od najvažnijih stvari za sportaše."

Medalje ipak nisu od čistog zlata

Prema organizatorima, zlatne medalje zapravo sadrže vrlo malo zlata. Unatoč sjaju i simbolici, većinom su izrađene od srebra. Na Igrama će biti dodijeljeno ukupno 245 zlatnih medalja, u 116 olimpijskih i 79 paraolimpijskih disciplina.

Линдзи Вон пад

Ostali sportovi

Lindzi Von za 12 sekundi takmičenja na ZOI, zaradila čak 13 puta više nego za osvajanje medalje

Zlatna medalja teži 506 grama, ali samo šest grama otpada na zlato. Ostatak čini srebro visoke čistoće - 99,9 posto za zlato i 99 posto za srebro.

Srebrne medalje izrađene su od 500 grama srebra (99 posto), dok su bronzane od 420 grama bakra. Organizatori nisu naveli čistoću korištene bronce.

Dimenzije i dizajn

Medalje promjera oko 80 milimetara i debljine oko 10 milimetara dizajnirane su tako da izgledaju kao da su sastavljene od dvije pomaknute polovice. Prema organizatorima, taj dizajn simbolizira "vrhunac sportaševog puta i sve one koji su mu na tom putovanju bili podrška". Medalje su osmislili dizajneri iz organizacijskog odbora Igara u Italiji.

Koliko vrijede?

Na dan svečanog otvaranja, 6. februara, cijena zlata iznosila je 160 dolara po gramu, a srebra oko 2,50 dolara po gramu. Prema toj računici, svaka zlatna medalja sadrži oko 960 dolara vrijednog zlata i približno 1250 dolara srebra, što daje ukupnu materijalnu vrijednost od oko 2210 dolara (2045 eura).

(indeks)

