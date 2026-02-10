Bomba u Humskoj: Selektor Srbije preuzima Partizan!

Rukometni klub Partizan je obavijestio javnost da Đorđe Ćirković na kraju sezone neće više biti trener crno-bijelih, a kako prenose domaći mediji sprema se bomba u vidu selektora Srbije - Raula Gonzalesa.

Naime, Mocartsport je prenio informaciju da je Španac dogovorio saradnju u trajanju od dvije godine, toliko koliko če biti i na klupi reprezentacije Srbije.

- Tokom prethodnog perioda ostvaren je izuzetan rezultat – klub je u roku od dvije i po godine vratio sva četiri domaća trofeja i time potvrdio stabilnost sistema, kvaliteta rada i zajedničke vizije. RK Partizan sada ulazi u novi razvojni ciklus, sa jasnim ambicijama i dugoročnim planovima. Obje strane izražavaju međusobnu zahvalnost na profesionalnoj saradnji, povjerenju i zajedničkim uspjesima. Takođe, želimo jasno da naglasimo da ova odluka dolazi kao rezultat dogovora i planiranja budućih koraka, bez bilo kakvih nesporazuma, spekulacija ili skrivenih razloga - stoji u saopštenju.

- RK Partizan i trener Đorđe Ćirković zahvaljuju navijačima, partnerima i sportskoj javnosti na podršci i vjeruju da će zajednički završetak sezone biti na nivou rezultata i standarda koji su postavljeni u prethodnom periodu.