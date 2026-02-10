Otac Lindzi Von nakon svega: Neće više skijati

Alan Kildou, otac Lindzi Von, rekao je da se poznata američka skijašica neće vratiti takmičenjima i da je njena karijera završena nakon teškog preloma lijeve potkolenice koji je zadobila pri padu tokom spusta u Kortini.

Prema njegovim riječima, Von se takođe neće vratiti na Zimske olimpijske igre.

„Ima 41 godinu i ovo je kraj njene karijere“, rekao je Kildou za Asošijejted pres u telefonskom intervjuu. „Više neće biti skijaških trka za Lindzi Von, barem ne dok ja imam šta da kažem o tome.“

Von je pala tokom spusta u Kortini u nedjelju i helikopterom je prebačena u bolnicu u Trevizu, gdje je i dalje na intenzivnoj nezi. Prati je porodica, brat i dvije sestre, koji su sa njom od nesreće. Kasno u ponedjeljak, Von je objavila na Instagramu da je pretrpela „komplikovani prelom tibije koji je trenutno stabilan, ali će biti potrebno više operacija da bi se pravilno zacelio“.

„On je veoma jaka osoba“

Njen otac nije želio da ulazi u detalje o samim povredama, ali je govorio o njenom psihičkom stanju.

„Ona je izuzetno jaka osoba. Poznaje fizički bol i razumije okolnosti u kojima se nalazi.

I zna kako da se nosi sa tim. Bolje nego što sam očekivao. Uvijek ima nekoga, ili više ljudi, uz sebe u svakom trenutku. Bićemo ovde dok god je ona ovde“, rekao je Kildou.

Porodica je posmatrala pad sa ciljne linije

Kildou i ostatak porodice su posmatrali nesreću iz ciljne zone, zajedno sa drugim gledaocima.

„U početku doživite šok i užas kada vidite takav pad. Može biti dramatično i traumatično. Jednostavno ste užasnuti silom tih udaraca. Teško je odmah prihvatiti šta se dogodilo. Ali o njoj se izuzetno dobro brine. Američki olimpijski komitet i američki skijaški tim imaju vrhunskog ljekara sa njom i ona dobija najbolju moguću njegu ovde u Italiji“, rekao je on.

Skijanje uprkos pokidanom ligamentu

Von se takmičila u spustu uprkos tome što je devet dana ranije, prilikom drugog pada, pokidala prednji ukršteni ligament lijevog koljena. Kildou tvrdi da to nije bio uzrok nesreće.

„Ono što joj se dogodilo nema nikakve veze sa povredom prednjeg ukrštenog ligamenta. Nikakve. Pokazala je da može da skija na veoma visokom nivou na dva treninga i dobila je zeleno svjetlo od ljekara“, rekao je on.

On vjeruje da se pad dogodio zato što je Von pomjerao granice idealne putanje.

Ponekad, posebno nizbrdo, morate malo usporiti i dati sebi više prostora u redu kako se ne biste doveli u rizičnu situaciju.

Jedan od najvećih svih vremena

Von se vratila takmičenjima prošle sezone nakon skoro šestogodišnje pauze i djelimičnog titanijumskog implantata u desnom kolenu. Ove sezone je pobijedila u dva spusta i završila na podijumu u sedam od osam trka Svjetskog kupa koje je završila.

Ukupno je u karijeri ostvarila 84 pobjede u Svjetskom kupu, što je čini drugom najuspješnijom skijašicom svih vremena, iza Mikaele Šifrin koja ima 108 pobjeda.

