Američka skijaška legenda Lindzi Von operisana je zbog preloma noge u jednoj bolnici u Italiji.

Operativni zahvat je došao nakon što je njen hrabar pokušaj da osvoji olimpijsko zlato u spustu, uprkos pokidanom ligamenta kolena, završen teškim padom poslije svega 13 sekundi trke u nedjelju.

Von se nalazi na liječenju u bolnici Ka Fončelo u sjevernom italijanskom gradu Trevižo, gdje je helikopterom prebačena poslije pada velike brzine u Kortini.

U saopštenju bolnice navodi se da je "u popodnevnim časovima podvrgnuta ortopedskoj operaciji radi stabilizacije preloma zadobijenog na lijevoj nozi".

Izvor je za Rojters izjavio da se ona nalazi pod nadzorom u jedinici intenzivne njege, gdje ima veću privatnost, i naglasio da njen život nije ugrožen.

