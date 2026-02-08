Izvor:
B92
08.02.2026
20:15
Američka skijaška legenda Lindzi Von operisana je zbog preloma noge u jednoj bolnici u Italiji.
Operativni zahvat je došao nakon što je njen hrabar pokušaj da osvoji olimpijsko zlato u spustu, uprkos pokidanom ligamenta kolena, završen teškim padom poslije svega 13 sekundi trke u nedjelju.
Von se nalazi na liječenju u bolnici Ka Fončelo u sjevernom italijanskom gradu Trevižo, gdje je helikopterom prebačena poslije pada velike brzine u Kortini.
Lindzi Von opet u vrhu trendinga: Eksplicitni sadržaj ''nezaobilazan'' u biografiji
U saopštenju bolnice navodi se da je "u popodnevnim časovima podvrgnuta ortopedskoj operaciji radi stabilizacije preloma zadobijenog na lijevoj nozi".
Izvor je za Rojters izjavio da se ona nalazi pod nadzorom u jedinici intenzivne njege, gdje ima veću privatnost, i naglasio da njen život nije ugrožen.
(b92)
