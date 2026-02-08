Logo
Large banner

Lindzi Von operisana!

Izvor:

B92

08.02.2026

20:15

Komentari:

0
Линдзи Вон оперисана!
Foto: Tanjug/AP Photo/Giovanni Auletta

Američka skijaška legenda Lindzi Von operisana je zbog preloma noge u jednoj bolnici u Italiji.

Operativni zahvat je došao nakon što je njen hrabar pokušaj da osvoji olimpijsko zlato u spustu, uprkos pokidanom ligamenta kolena, završen teškim padom poslije svega 13 sekundi trke u nedjelju.

Von se nalazi na liječenju u bolnici Ka Fončelo u sjevernom italijanskom gradu Trevižo, gdje je helikopterom prebačena poslije pada velike brzine u Kortini.

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von opet u vrhu trendinga: Eksplicitni sadržaj ''nezaobilazan'' u biografiji

U saopštenju bolnice navodi se da je "u popodnevnim časovima podvrgnuta ortopedskoj operaciji radi stabilizacije preloma zadobijenog na lijevoj nozi".

Izvor je za Rojters izjavio da se ona nalazi pod nadzorom u jedinici intenzivne njege, gdje ima veću privatnost, i naglasio da njen život nije ugrožen.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Lindzi Von

Lindzi Von pad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Линдзи Вон у стабилном стању

Ostali sportovi

Lindzi Von u stabilnom stanju

2 h

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Ostali sportovi

Sestra Lindzi Von bila van sebe kada se dogodio užasan pad, oglasila se: "Kada vidiš kako je iznose..."

2 h

0
Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

Ostali sportovi

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

6 h

0
Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!

Ostali sportovi

Jezive scene na ZOI: Stravičan pad Lindzi Von!

7 h

0

Više iz rubrike

spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Ostali sportovi

Lindzi Von opet u vrhu trendinga: Eksplicitni sadržaj ''nezaobilazan'' u biografiji

1 h

0
Линдзи Вон у стабилном стању

Ostali sportovi

Lindzi Von u stabilnom stanju

2 h

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Ostali sportovi

Sestra Lindzi Von bila van sebe kada se dogodio užasan pad, oglasila se: "Kada vidiš kako je iznose..."

2 h

0
Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

Ostali sportovi

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

20

07

Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner