Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

08.02.2026

14:23

Amerikanka Lindzi Von doživjela je težak pad u spustu na Olimpijskim igrama u Kortini i helikopterom je morala da bude transportovana sa staze.

Von je krenula sa startnim brojem 13 i sa povrijeđenim ligamentom koljena, ali je pala već poslije nekih 300 metara.

Линдзи Вон пад

Ostali sportovi

Jezive scene na ZOI: Stravičan pad Lindzi Von!

Ostala je da leži u neprirodnom položaju, a sa staze su se jasno čuli njeni krici.

Vidjelo se da je pri padu prvo udarila glavom u stazu, a onda se neprirodno okrenula i ostala tako da leži.

Brizi Džonson, njena drugarica iz reprezentacije, koja je na kraju osvojila zlato u tom trentku je bukvalno bila na ivici suza, a članovi američkog tima su se hvatali za glavu.

Pritrčali su ljudi iz medicinskog tima, koji su joj dugo ukazivali pomoć, a trka je bila prekinuta dobrih 15 minuta.

Olimpijska šampionka iz 2010. na kraju je odnijeta sa staze. Jasno je da je povreda veoma ozbiljna i ovo bi mogao da bude definitivan kraj karijere za čuvenu Amerikanku.

Lindzi je olimpijska šampionka u spustu iz Vankuvera 2010. godine.

U Kanadi je uzela bronzu i u super-džiju, dok je u Pjončangu 2018. godine bila treća u spustu.

